Devrais-je laisser mon fils vivre sa lubie?

Depuis le mois d’avril dernier nous avons hérité de nouveaux voisins qui sont un couple avec leurs trois enfants originaires de l’Ontario. Leur fils a 16 ans comme le mien, et les deux ont tout de suite fraternisé. Le monsieur a un poste d’autorité dans une grosse multinationale. Pas besoin de vous dire que ses moyens sont autrement plus importants que les miens, moi qui élève seule mon garçon.

Les deux jeunes s’influencent l’un l’autre et c’est très bien sur le plan de leur apprentissage linguistique puisque le mien améliore son anglais et l’autre son français. Mais sur d’autres plans, l’échange est moins heureux. Le voisin adore se déguiser avec les vêtements de ses sœurs pour imiter les artistes qui le font comme Harry Styles par exemple. Et mon fils ne répugne pas à faire pareil. Tout comme d’emprunter mon vernis à ongles pour reproduire les looks à la Jay du temple.

Cet été ça se limite à des parades de mode dans nos maisons et nos jardins arrière, mais que va-t-il se passer quand ça va déborder à l’école ? Est-ce que je devrais mettre un stop tout de suite ?

Maman inquiète

C’est normal à leur âge de vouloir briser les codes et se démarquer des autres. Attendez donc de voir combien de temps ça va durer avant de mettre en place des mesures d’atténuation d’un choix vestimentaire qui leur apportera son lot de rejets à la rentrée scolaire.