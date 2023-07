Du gazon en paillis: une bonne idée?

C’est avec beaucoup d’intérêt que je lis les courriels que vous me faites parvenir chaque semaine. Pour une seconde semaine, voici quelques réponses aux nombreuses questions que vous m’avez posées.

Photo fournie par Serres val de Loire

Q. Est-ce que c’est une bonne idée d’utiliser les rognures de gazon comme paillis dans mon potager ?

M. Gingras

R. Tout à fait ! Les rognures de gazon constituent un bon paillis qu’on peut disposer sans problème à la surface du potager, particulièrement au pied des tomates et des poivrons. Assurez-vous cependant qu’il n’y ait pas de semences de graminées bien formées lors de la tonte.

Comme la plupart des autres paillis organiques, une épaisseur de 5 à 7 cm de rognures de gazon permet de maintenir le sol humide et d’empêcher la croissance d’une partie des herbes indésirables. Cependant, faites attention puisque le gazon fournit beaucoup d’azote en se décomposant. Ainsi, il est préférable de ne pas placer de gazon au pied de végétaux peu exigeants tels que les haricots ou à la base de végétaux qui éprouvent de la difficulté à fleurir ou à former des fruits.

Photo fournie par Terre-net

Q. Bonjour M. Mondor. Je cultive des radis dans mon jardin et chaque printemps les feuilles de mes plants sont remplies de petits trous. Savez-vous ce qui cause ce problème ? Est-ce que ça nuit à la croissance des radis ?

Mme Denoncourt

R. Vos radis sont fort probablement attaqués par un insecte appelé altise. Il s’agit d’un petit coléoptère à carapace noire luisante qui s’attaque à certaines plantes potagères, particulièrement celles qui font partie de la famille des brassicacées. C’est habituellement en mai et en juin que cet insecte ravageur crible de petits trous les feuilles des jeunes plants de roquette, de brocolis, de choux et de radis.

Le moyen le plus efficace pour protéger ces plantes des attaques de l’altise est certainement de les recouvrir d’un agrotextile dès le moment du semis ou de la plantation. Comme l’agrotextile empêche la première génération d’altises d’attaquer les plantes – celle qui cause le plus de dégâts –, vous pouvez l’enlever sans crainte vers la mi-juillet. D’autre part, des vaporisations répétées d’huile de neem (margousier) peuvent avoir un certain effet répulsif sur cet insecte.

Photo fournie par Jardiner Malin

Q. Bonjour. J’ai observé récemment qu’il y a une espèce de mousse blanche sur les branches de mon magnolia. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c’est et comment je peux m’en débarrasser ? Merci.

Mme Blanchette

R. Votre magnolia est sans doute attaqué par des cochenilles. Les cochenilles farineuses sont des petits insectes qui sécrètent une cire blanche dont elles recouvrent leur corps, ce qui leur donne une apparence floconneuse. À l’instar des pucerons, les cochenilles sucent la sève des plantes. Cela provoque généralement le recroquevillement et le jaunissement des feuilles ainsi qu’une diminution de croissance des végétaux infestés. Toutefois, la survie des magnolias est rarement compromise par une attaque de cochenilles.

Si votre arbre est jeune et de petites dimensions, essayez tout d’abord d’éliminer le plus possible de cochenilles manuellement en passant les doigts le long des tiges ou sur les feuilles où elles sont agglomérées. Vaporisez ensuite de l’huile de neem (margousier) ou du savon noir sur l’ensemble de la plante infestée afin de détruire les cochenilles restantes. Vous pouvez mélanger un peu d’huile de canola au savon noir pour lui permettre de mieux adhérer aux tiges et aux feuilles.

Vous pouvez prévenir ou réduire les invasions de cochenilles en maintenant votre magnolia en santé par un apport régulier de compost et en évitant de lui fournir des engrais de synthèse riches en azote.