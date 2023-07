[EN IMAGES] À vol d’oiseau (et bien avant les cellulaires): le Québec dessiné par Samuel Herbert Maw

S’il est aujourd’hui facile d’ouvrir une application sur un téléphone intelligent pour se diriger dans une ville inconnue ou pour obtenir diverses informations, il n’en a pas toujours été ainsi! Au siècle dernier, des cartes richement illustrées faisaient partie de la panoplie des bureaux de tourisme pour aider les visiteurs à s’orienter. Certaines des plus belles, pourtant très peu connues, ont été dessinées par un dénommé Samuel Herbert Maw. Qui était-il? À quoi ressemblent ses plans imagés? Profitons de la période des vacances estivales pour découvrir quelques-unes de ses magnifiques cartes du Québec!

Un Anglais au Canada

Étonnamment peu connu du côté francophone, Samuel Herbert Maw est né à Needham Market (Angleterre) en 1881. Il fait ses débuts vers 1904 comme apprenti dans un cabinet d’architectes de Londres, où il s’initie au dessin technique et artistique ainsi qu’à la gravure à l’eau-forte. Il remporte le Sloane Medallion du Royal Institute of British Architects en 1905: cette bourse de voyage lui permet d’aller parfaire son art en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique et en Hollande. Il expose également à la prestigieuse Royal Academy de Londres en 1909. Maw démontre une grande habileté au crayon, au fusain et à l’aquarelle.

C’est en 1912 que notre homme choisit de s’expatrier. Après un bref passage aux États-Unis, il s’installe à Toronto pour se joindre à la firme Darling & Pearson, où il travaille jusqu’en 1918. Il devient membre du Royal Architectural Institute of Canada. Au cours des décennies suivantes, Maw travaille notamment à Ottawa, à Montréal et à Halifax. Il collabore à la conception de plusieurs bâtiments, dont l’église St. Phillip à Montréal-Ouest et l’ancien édifice de la Bourse de Toronto, considéré comme l’un des plus beaux édifices Art déco d’Amérique du Nord. C’est aussi à cette époque qu’il dessine plusieurs cartes commentées du Québec.

Photo Domaine public

Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa formation d’ingénieur est requise par l’armée, mais il n’est pas envoyé au front, étant affecté dans la capitale fédérale. À cheval entre Ottawa et Montréal, il enseigne brièvement le dessin d’architecture et la perspective à l’Université McGill, avant de retourner définitivement à Toronto. S.H. Maw meurt dans la Ville Reine le 19 août 1952. Outre les cartes touristiques qui seront présentées dans l’article, cet architecte-artiste a laissé de nombreuses gravures, dont quelques-unes sont conservées à la BAnQ et dans des musées canadiens.

Une Vieille Capitale riche d’histoire (1926-1932)

Photo Domaine public

Depuis sa fondation par Champlain en 1608, la ville de Québec a été maintes fois représentée par divers cartographes, mais jamais de la manière que Maw choisit de la dessiner en 1926. Intitulée The City of Quebec, cette carte présente une vue à vol d’oiseau de la ville. L’artiste accorde beaucoup de place à l’ancienneté de la ville et à sa posture exceptionnelle de berceau du peuplement. De petits encadrés fournissent des notes historiques sur l’histoire de Québec, de plusieurs personnages tels que Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Louis-Joseph de Montcalm, et de ses principales institutions, ainsi que des précisions sur son patrimoine bâti. Publiée en 1932 par la Librairie Garneau Ltée, cette carte peut assurément être considérée comme un chef-d’œuvre de la cartographie canadienne!

Photo Domaine public

Les représentations fidèles des bâtiments de la vieille ville, en trois dimensions, et les embellissements tels que les bordures, les armoiries et autres éléments décoratifs rappellent beaucoup la carte de Londres dessinée par MacDonald Gill en 1914, Wonderground Map of London Town... humour en moins. Plusieurs villes importantes de l’époque, telles que Boston, Chicago et Philadelphie, ont d’ailleurs été représentées dans un style analogue.

Photo Domaine public

Un petit tour des régions, ça vous dit? (1929)

Photo Domaine public

C’est à la fin des années 1920 que le Bureau du tourisme de la province de Québec confie à Maw le mandat de réaliser une carte de la péninsule gaspésienne, afin de mettre en évidence certains éléments historiques, patrimoniaux et géographiques. Publiée en 1929, cette carte de 23 x 45 cm présente les villes de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent depuis Québec jusqu’à la pointe de la Gaspésie. Elle est rédigée en anglais pour rejoindre la riche bourgeoisie canadienne-anglaise et américaine, férue de plein air, de chasse et de pêche. L’image fait d’ailleurs la part belle aux cours d’eau et aux forêts, où sont d’ailleurs précisées les espèces animales et végétales locales!

Photo Domaine public

Photo Domaine public

Bien que la carte ne comporte pas de titre à proprement parler, on y aperçoit les armoiries provinciales, joliment dessinées. Mentionnons également la magnifique rose des vents ainsi que l’allégorie du vent, qui apparaît dans le coin en bas à droite. À l’arrière de la carte figure la liste des routes et des autoroutes. Fait intéressant, la vue présentée monte suffisamment haut pour que l’on puisse apprécier la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors récemment colonisée, de Dolbeau, à la pointe nord-ouest du lac, jusqu’à Tadoussac. L’importance des zones forestières n’a pas échappé à Maw.

Photo Domaine public

La Belle Province en 1939

La popularité de ses cartes précédentes vaut à Samuel Herbert Maw un beau succès d’estime. C’est à lui que l’on confie le soin de réaliser un ensemble de cartes du Canada en 1939, à l’occasion de la visite du roi George VI et de la reine Elizabeth. Rappelons qu’il s’agit alors de la toute première visite d’un souverain régnant au Canada.

Photo Domaine public

This is Canada se présente sous forme de «carnet» de 28 x 35,5 cm rassemblant les cartes de chacune des provinces canadiennes dessinées à la main par Maw. Imprimé en couleur et relié par une spirale, l’ouvrage est publié par l’éditeur torontois Macmillan en 1939. L’original est offert au roi par le premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King: un sacré honneur pour l’artiste!

Photo Domaine public

Comparée aux autres cartes produites par Maw, il faut quand même admettre que celle-ci est la moins intéressante visuellement parlant, les encadrés textuels bilingues occupant plus de la moitié de l’espace. Ses couleurs sont plus neutres et elle comporte moins de petits dessins. Cette carte est en revanche truffée d’informations, ce qui correspond à sa mission de document «éducatif» plutôt que touristique.

Photo Domaine public

Une métropole culturelle (1942)

Photo Domaine public

Au début des années 1940, Samuel Herbert Maw est chargé de préparer une impressionnante carte de Montréal en vue des célébrations du tricentenaire de cette ville en 1942. Le dessin original est exposé au public dans le hall de la gare Windsor pendant plusieurs mois, comme le rapporte la Gazette de Montréal le 20 mai 1942. Publiée par l’imprimeur montréalais Henry Morgan & Co., Limited, cette carte mesure 64 x 84 cm.

Photo Domaine public

Tout comme il l’avait fait pour Québec, Maw tente de faire entrer plusieurs «couches» historiques au sein de son œuvre. Le foisonnement de détails invite à une exploration attentive. Apprécions le fait que Maw a représenté le blason de Paul de Chomedey de Maisonneuve, mais aussi ceux de Jeanne Mance et de mère Marguerite Bourgeoys, montrant l’importance que l’on accorde déjà, à cette époque, à ces deux figures féminines marquantes de notre histoire.

La caution scientifique, si l’on peut dire, est assurée par Victor Morin, qui atteste avoir «contrôlé l’exactitude des indications énoncées dans cette carte», signature à l’appui. Ce détail mérite qu’on s’y attarde. En effet, Morin est un politicien et un historien respecté: président de la Société Saint-Jean-Baptiste de 1915 à 1924, président de la Société historique de Montréal de 1916 à 1928, cofondateur du Groupe des dix en 1935, il est alors un acteur important de la vie intellectuelle et culturelle québécoise.

Photo Domaine public

L’un des éléments frappants de cette carte est l’importance accordée à la vie théâtrale et culturelle de la métropole. L’artiste inclut d’ailleurs une liste des salles de spectacle, ce qui fait de cette carte un précieux document pour quiconque s’intéresse à cette dimension de l’histoire de Montréal.

Photo Domaine public

Même avec tous les outils technologiques dont on dispose aujourd’hui, il faut l’admettre : ces cartes soigneusement dessinées il y a près d’un siècle, avec leur myriade de détails, continuent d’exercer une grande fascination!

Un texte préparé par Catherine Ferland, historienne, pour les Rendez-vous d’histoire de Québec.