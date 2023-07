Étienne Galloy se confie sur son trouble de la dépersonnalisation

«J’avais l’impression d’être en dehors de mon corps», raconte Étienne Galloy. Le jeune comédien a vécu un trouble de dépersonnalisation qui lui a embrumé l’esprit au quotidien, pendant 5 mois, lors de la pandémie.

Impression d’être à l’extérieur de son enveloppe corporelle, vision embrouillée empêchant la conduite, déconnexion avec la réalité et perception faussée: les symptômes du trouble de la dépersonnalisation vécus par le comédien de 23 ans sont nombreux.

«Tu as l’impression de vivre à la troisième personne. Tu es fonctionnel, mais avec un effet étrange dans ma tête. Ce n’est pas visible de l’extérieur, mais c’est de l’anxiété intense, une sorte de bad trip, mais qui n’est pas dû à la drogue», explique l’acteur des séries Bracelets rouges, la quatrième saison de Plan b et Lou et Sophie.

Brouillard

Il explique avoir ressenti les premiers symptômes après avoir visionné le film La Matrice. Une grosse crise d’anxiété s’est déclenchée et a perduré pendant une semaine. Puis, celle-ci s’est transformée en sorte de brouillard intérieur durant plusieurs mois.

De l’amélioration s’est fait sentir au troisième mois, jusqu’à un retour à son état naturel après 5 mois. C’est un psychologue qui lui a parlé du trouble de la dépersonnalisation.

«C’est le cerveau qui te protège quand tu es trop anxieux. C’est une psychothérapie intense qui a fait passer cela. Avec mes amis aussi, car plus j’en parlais, plus je me rendais compte que des gens l’avaient vécu. En parlant, tu te sens moins seul, ça permet de briser l’isolement, car je m’étais beaucoup isolé», dit le comédien qui a alors renoué avec ses amis d’enfance à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Ils m’ont aidé», confie le comédien qui entamera le tournage de la saison 3 des Bracelets rouges en août prochain.

Recommencer à travailler sur la série Lou et Sophie a aidé le jeune comédien. Être concentré et présent sur les plateaux de tournage lui permettait de s’ancrer dans le moment présent.

Implication

Autrefois anxieux à l’idée de parler du trouble qu’il a vécu, il a accepté de devenir l’un des ambassadeurs de la Fondation Jeunes en Tête qui a comme mandat de démocratiser le sujet de la santé mentale chez des jeunes.

À l’aide de capsules vidéo, de balados et d’interventions sur les réseaux sociaux, il racontera comment il a personnellement surmonté les défis liés au trouble de dépersonnalisation.

«Je ne suis ni un expert ni un médecin, mais je peux parler de ce que j’ai vécu. Je vais essayer d’agir en point de repère, car quand je l’ai vécu, je fais des recherches, et il n’y avait rien nulle part sur le sujet.»

«Un conseil qui m’a vraiment aidé est que tout finit toujours par passer. Souvent quand on vit quelque chose d’intense, cela prend toute la place, mais tout finit toujours par passer. Je veux montrer cela aux jeunes avec mon expérience», ajoute-t-il.

Qu’est-ce que le trouble de dépersonnalisation?

Le trouble de dépersonnalisation/déréalisation est une forme de trouble dissociatif qui consiste en une expérience prolongée ou récurrente de détachement (dissociation) de son propre corps ou de son fonctionnement mental, habituellement avec l’impression d’être devenu un observateur extérieur de sa propre existence.

-Pour en savoir plus sur la Fondation Jeunes en tête: https://fondationjeunesentete.org/