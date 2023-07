Mieux comprendre les personnes douées : « Le milieu scolaire n’est fait ni pour les nuls ni pour les bons», explique Dominic Gagnon dans son essai «J'aime les zèbres»

Le terme « zèbre » ne s’applique pas seulement aux chevaux en pyjama : il sert aussi à désigner les personnes à haut potentiel intellectuel (HPI). Ces gens qu’on appelle les doués. Les bollés. Après avoir écrit J’aime les TDAH, l’entrepreneur Dominic Gagnon, lui-même TDAH et HPI, propose un livre qui démystifie la question de l’intelligence exceptionnelle. Dans J’aime les zèbres, il déconstruit des mythes tenaces et s’exprime franchement sur la question.

En collaboration avec des spécialistes, Dominic Gagnon décrit dans son livre les particularités de la personne HPI. Voici quelques caractéristiques des zèbres : grande curiosité, capacité d’apprendre par soi-même, haut niveau d’abstraction, grande flexibilité cognitive, intensité, excellente mémoire, connaissances étendues, originalité dans la manière de résoudre les problèmes, etc.

Être une personne à haut potentiel intellectuel n’est pas un trouble de santé mentale. Mais cela n’empêche pas ces personnes de vivre des situations difficiles, d’avoir différents problèmes et même d’être carrément en situation de détresse, notamment en raison de l’environnement dans lequel elles évoluent.

Dans le livre, l’animatrice et comédienne Anaïs Favron, l’humoriste Matthieu Cyr, la femme d’affaires Chloé Legris et Dominic Gagnon parlent de leur relation avec la douance, qui n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer.

Dominic Gagnon a décidé d’écrire ce livre après avoir écrit J’aime les TDAH.

« Je ne savais pas que j’étais doué, à ce moment-là. Comme beaucoup de doués, je déteste l’injustice. Quand j’ai écrit J’aime les TDAH avec Kim, on était frustrés que les gens voient ça négativement. On voulait être plus positifs. »

En discutant avec un ami dont le fils venait d’être évalué pour la douance, celui-ci lui a révélé qu’il ne pensait pas que son fils était doué, puisqu’il n’était pas bon à l’école.

« Ça m’a rallumé, cette injustice, parce qu’évidemment, moi aussi, je n’étais pas bon à l’école. On m’avait mis dehors de l’école. »

« Je me suis dit qu’un papa, éduqué, était en train de “challenger” le diagnostic de son propre fils, basé sur ses notes à l’école. Ça veut dire qu’il y a encore énormément d’incompréhension. »

Démystifier la douance

Dominic Gagnon avait envie de démystifier la douance et de la présenter sous un point de vue différent dans ce livre.

« Je pense que le plus grand mythe, c’est qu’on va tous finir médecins, qu’on a de la facilité à l’école. Mais cette intelligence-là ne va pas automatiquement se refléter par des métiers de haut niveau, de la facilité à l’école. On a l’image d’un petit “nerd” avec des lunettes. Mais c’est pas ça. »

La douance concerne 2 % de la population, de façon générale. Et dans le milieu scolaire, ça ne va pas si bien que ça. « Le milieu scolaire n’est fait ni pour les nuls ni pour les bons. Il est fait pour les moyens. Et il y a beaucoup plus de ressources pour les moins bons, les gens qui échouent. »

« Les bons, parce qu’ils sont bons, on les met de côté parce qu’ils ont de la facilité. Ou sinon, parce qu’ils posent trop de questions, parce qu’ils sont trop curieux, rapidement, ils vont se faire rabaisser et se faire dire qu’ils dérangent, comme beaucoup de TDAH. Ça va être un gros problème. »

Dominic Gagnon dit que souvent, la solution proposée dans les écoles sera de sauter une année. « Le problème, c’est que le doué n’a généralement pas l’intelligence émotionnelle qui va à la même vitesse que son cerveau. »

« Souvent, il va être en première année et se faire dire qu’il devrait être mis en troisième année. Mais dans la réalité, souvent, la personne va intellectuellement être mieux, mais d’un point de vue émotif, elle ne va vraiment pas être à l’aise dans cette situation-là. »

♦ Dominic Gagnon est cofondateur de Connect&GO, conférencier, auteur et papa de deux princesses.

♦ Il a été désigné entrepreneur de l’année par Desjardins en 2012 et nommé parmi les 15 personnes les plus innovatrices au monde par le magazine américain BizBash.

♦ Pour plus d’information concernant le processus d’évaluation de la douance intellectuelle : aqnp.ca et ordrepsy.qc.ca.

EXTRAIT

« Je suis un être paradoxal. Mon équilibre personnel à moi, c’est d’être complètement déséquilibré. Je suis intense, très intense. Pour moi, tout est extrême, surtout mes émotions. Selon la psychologue, j’ai un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, mais je serais aussi un haut potentiel intellectuel. Au départ, je n’ai pas vraiment cru à cette seconde évaluation : on m’avait refusé dans toutes les universités où je souhaitais étudier. Comment pouvais-je être doué ? Pourtant, aujourd’hui, je reconnais ce haut potentiel et je le vois comme un outil de plus dans mon coffre que j’ai appris à bien utiliser. »