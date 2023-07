Juste pour rire: Simon Boulerice dans une lecture dessinée de son roman «Géolocaliser l’amour»

Simon Boulerice vivra ce vendredi sa «première grande scène officielle» au festival Juste pour rire à l'occasion de la lecture dessinée de son roman Géolocaliser l’amour.

On n’est pas ici dans l’humour «pur» ou dans le stand-up. Les situations décrites par le prolifique auteur et comédien font plutôt «rire jaune», selon sa propre expression, alors que son alter ego utilise des applications de rencontre pour copuler avec des hommes dans l’espoir d’éventuellement trouver SON homme.

D’une station de métro à l’autre, Simon raconte ce qu’il vit... ou pas, nous rappelant comment les rencontres générées en pianotant sur Grindr, Tinder et compagnie peuvent être tantôt très satisfaisantes, tantôt très décevantes, ces buffets à volonté étant surtout constitués de «relations jetables».

D’abord un roman publié aux éditions Ta Mère en 2016, l’autofiction Géolocaliser l’amour met en scène l’alter ego de Simon Boulerice, qui vit une montagne russe d'émotions. Ses rencontres sont constituées de petits bonheurs, de déceptions, d’humiliations et il est même victime d’un viol. «J’assume que ça pourrait être moi», a-t-il dit à propos de toutes les péripéties relatées.

Transposé sur scène avant la pandémie et en websérie – fort bien réalisée – l’an dernier sur ICI Tou.Tv, Géolocaliser l’amour revient dans une nouvelle mouture sous les projecteurs à Juste pour rire, le récit de l'artiste étant cette fois appuyé par l’imaginaire de Richard Vallerand, un auteur de BD qui dessine en temps réel sur scène, et par la musique de l’auteur-compositeur de musique électronique Millimetrik.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Simon, qui est en couple depuis six ans, a puisé dans ses propres expériences passées et a pigé dans les histoires de ses amis, dont Jocelyn Lebeau, que l’on voit d’ailleurs dans la websérie.

«Ce qui est le fun avec une lecture dessinée, c’est qu’on est beaucoup dans la suggestion. On a plus à combler en tant que spectateur, on est comme son propre réalisateur», a-t-il indiqué avec l’enthousiasme qui le caractérise.

Un représentant de Juste pour rire qui a assisté à une reprise du spectacle Géolocaliser l’amour l’été dernier, à L’Assomption, a vu le «potentiel comique» de l’œuvre, ce dont Simon Boulerice n’était pas lui-même convaincu, a-t-il avoué. «Je n’aurais pas sollicité Juste pour rire, mais ils ont vu la chimie entre nous trois et avec le public qui était très complice des déconfitures de mon alter ego. Il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire-là, mais aussi beaucoup d’humour.»

Simon, qui est collaborateur à Sucré Salé et à Bonsoir bonsoir, a «deux-trois» projets de fiction sur la planche à dessin et il sort en septembre son livre jeunesse Mon encyclopetit des arts aux éditions Petits Génies. Il est par ailleurs porte-parole du Festival de littérature jeunesse de Montréal qui a lieu le 13 août prochain dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal.

Proposé par le festival Juste pour rire, le spectacle Géolocaliser l’amour est mis en lecture par Élodie Cuenot et présenté le vendredi 21 juillet, à 19h, au Studio Hydro-Québec du Monument-National. Les billets sont disponibles en ligne.