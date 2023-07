La peur au ventre: comment le stress influence la santé de l’intestin

Selon une étude récente, le stress psychologique affecte le système immunitaire de l’intestin, créant des conditions qui favorisent le développement de maladies inflammatoires.

Il est maintenant bien établi que le stress psychologique exerce un impact majeur sur les processus inflammatoires touchant plusieurs organes1. Ceci est particulièrement frappant en ce qui concerne les maladies inflammatoires de l’intestin comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse : plusieurs études ont en effet rapporté que des événements stressants de la vie (perte d’emploi, divorce, mortalité) sont associés à des poussées subites (flare-up) des principaux symptômes de ces maladies (douleurs abdominales, diarrhée, fatigue).

Influence immunitaire

Le stress psychologique active deux voies dans notre corps, soit le système nerveux sympathique qui mène à la production d’adrénaline et l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) qui génère des glucocorticoïdes comme le cortisol.

Dans une étude récemment parue dans le prestigieux journal scientifique Cell, les chercheurs ont observé que c’est la production de glucocorticoïdes qui est la grande responsable du lien moléculaire entre le stress psychologique et l’inflammation2.

La dissection des voies biochimiques impliquées dans ce lien a révélé un mécanisme d’action inédit de ces glucocorticoïdes : au lieu d’interagir directement avec les cellules inflammatoires de l’intestin, comme c’est habituellement le cas lors de l’inflammation, l’étude montre que les glucocorticoïdes agissent plutôt indirectement, en ciblant le système nerveux (neurones et cellules gliales) présent au niveau de l’organe.

En présence de niveaux élevés de corticoïdes générés par le stress, les cellules nerveuses sécrètent des facteurs qui attirent les cellules immunitaires et provoquent la relâche de molécules inflammatoires, très irritantes pour les cellules de l’intestin.

En parallèle, les glucocorticoïdes interfèrent avec la maturation des neurones de l’intestin, les empêchant de produire les molécules normalement requises pour générer les contractions musculaires qui permettent à la nourriture de se déplacer à l’intérieur du tube digestif. En d’autres mots, c’est une hausse de l’inflammation locale, combinée à la réduction de la vitesse du transit intestinal, qui expliquerait les effets aggravants du stress sur les maladies inflammatoires de l’intestin.

La gestion du stress

Selon les auteurs, ces résultats suggèrent que l’amélioration de l’état mental des patients pourrait représenter une facette importante du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin et possiblement de l’ensemble des maladies impliquant l’inflammation.

On constate que de plus en plus de personnes ont des difficultés à s’adapter à la frénésie qui caractérise l’époque moderne, ce qui peut mener au développement de plusieurs problèmes d’ordre psychologique comme le stress chronique, l’anxiété et la dépression.

Puisque ces troubles mentaux peuvent à leur tour influencer la santé physique, il semble donc souhaitable d’adopter une approche globale pour le traitement des maladies qui tient compte de cette interaction corps-esprit.

« Un esprit sain dans un corps sain » disait le philosophe et savant grec Thalès de Milet plus de 6 siècles avant notre ère. Des paroles qui sont toujours d’actualité presque 2700 ans plus tard.

1 Haykin H et Rolls A. The neuroimmune response during stress: a physiological perspective. Immunity 2021; 54: 1933–1947.

2 Schneider KM et coll. The enteric nervous system relays psychological stress to intestinal inflammation. Cell 2023 ; 186: 2823-2838.e20.