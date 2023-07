La SOPFEU se prépare à intensifier ses combats à la Baie-James, où les feux de forêt ont brûlé des quantités historiques de territoire dans les dernières semaines.

« On se prépare pour le combat de façon plus intensive au cours de la semaine, notamment dans le secteur de Radisson et autour des communautés qui ont été évacuées dernièrement », a mentionné la porte-parole de la SOPFEU Josée Poitras.

Actuellement, 79 feux sont répertoriés en zone nordique, dont la majorité dans le secteur de la Baie-James.

De ce nombre, une dizaine de feux sont considérés comme « hors contrôle » par la SOPFEU.

« La météo annoncée dans les prochains jours va nous aider, avec l’humidité relative et la pluie que l’on va peut-être recevoir », a expliqué Mme Poitras.

Une équipe de gestion de feux majeurs en provenance des États-Unis se rendra lundi à Radisson, accompagnée de pompiers forestiers.

Dans cette zone, la SOPFEU ne combat que les feux qui peuvent avoir un impact sur les communautés ou les infrastructures stratégiques.

Superficie majeure

Les feux situés plutôt loin des communautés ont toutefois rasé des superficies historiques.

Plus de 2,8 millions d’hectares ont brûlé dans la zone nordique, qui comprend la majorité des territoires situés au nord du 50e parallèle, depuis le début de l’année.

À lui seul, le feu 218 a jusqu’à présent brûlé plus d’un million d’hectares. Cet incendie causé par la foudre, qui a été répertorié à la fin mai, se situe en plein cœur du territoire de la Jamésie.

« C’est le plus grand feu historique de l’ensemble du Québec pour les territoires qu’on protège », a précisé Mme Poitras.

Entre 2014 et 2022, les incendies de forêt ont détruit en moyenne seulement 30 000 hectares annuellement dans cette zone.

Évacuations

Vendredi, les résidents de Radisson ont dû être évacués par avion vers Montréal puisque la route Billy-Diamond, seule route qui se rend jusqu’à cette localité de 170 habitants, a dû être fermée en raison d’un feu à proximité.

Photo tirée de la page Facebook de la SOPFEU

Plusieurs communautés cries du Nord-du-Québec, dont Chisasibi et Waskaganish, ont aussi commencé à évacuer de façon préventive certains de leurs résidents les plus vulnérables vendredi.

« Les feux ne menacent pas les communautés [...] Ils sont relativement loin, mais font beaucoup de fumée. Les populations ont décidé d’évacuer pour éviter d’être enclavées, qu’ils n’aient plus la possibilité d’être évacués ou d’être approvisionnés », a indiqué Mme Poitras.

Le premier ministre François Legault a annoncé qu’il allait se rendre lundi en Abitibi et dans le Nord-du-Québec. C’est la première fois qu’il se rendra dans ces régions depuis que les feux de forêt ont commencé à y faire rage.

« Je tiens à aller à la rencontre des femmes et des hommes qui combattent toujours les feux, ainsi que des maires et mairesses qui font preuve d’une grande résilience », a-t-il indiqué sur Twitter.