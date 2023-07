La vie sexuelle après un cancer du sein

II y a deux ans on m’a diagnostiqué un cancer au sein gauche. On a procédé à son ablation et à une reconstruction. Pour ce faire on m’avait proposé le choix entre deux méthodes possibles. La première consistait à m’insérer une prothèse. La deuxième (méthode ontologue) consistait à reconstruire mon sein à partir de tissus graisseux prélevés dans mon abdomen. J’ai choisi le premier type d’intervention.

Ma récupération s’est bien faite, sauf en ce qui a trait à ma vie sexuelle. Et après deux ans, je sens qu’il faudrait que quelque chose se passe, car mon mari trouve qu’on est bien jeunes à 60 ans pour mettre fin à notre vie sexuelle. Mais je suis incapable de m’adapter à ce corps étranger en moi. Même si mon apparence est la même qu’avant, moi je sais que mon sein est faux, et ça m’enlève l’envie de me laisser toucher par mon mari, en plus d’être incapable d’en parler sans me mettre à pleurer.

Pour ne pas insister, mon mari finit toujours par me dire qu’il m’aime, mais qu’il va falloir que je fasse quelque chose pour revenir à la normale. Il m’a même suggéré de faire une thérapie pour réapprendre à aimer mon corps comme lui l’aime. Je me demande si mon erreur n’a pas été de refuser le deuxième type d’intervention ?

Je ne sais pas ce que vous en pensez Louise, mais j’aimerais savoir ce que vous feriez à ma place ? Car je ne peux pas continuer à me faire du mal comme ça et à en faire en plus à l’homme que j’aime.

Anonyme

Je ne peux pas répondre à votre place car je n’y suis pas. Mais je sais qu’il faut trouver au plus vite l’énergie et la force mentale pour raconter ce que vous me dites à votre mari, car c’est ensemble que vous allez trouver la solution.

Pour vous renseigner sur la possibilité de refaire une intervention aussi peu de temps après la première, seul votre médecin pourra vous en décrire les risques s’ils existent. Mais comme vous avez la chance d’être avec un homme qui propose de lui-même une thérapie, pourquoi ne pas en faire une à deux pour être sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à votre avenir sexuel. Quand il y a de l’amour, tout est possible.