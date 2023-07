L'avant-première du nouveau film de Disney marquée par l'absence des vedettes en grève

La présentation du film «Le Manoir hanté» de Disney a vu son tapis rouge déserté par ses vedettes, qui n'ont pas effectué le traditionnel travail de promotion pour cette première projection depuis que les acteurs de Hollywood se sont mis en grève.

AFP

L'évènement samedi soir au parc Disneyland de Californie s'est fait beaucoup moins en fanfare qu'initialement prévu, avec l'absence des acteurs principaux LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, ou encore Danny DeVito et Jamie Lee Curtis. Le réalisateur Justin Simien était lui présent et a déclaré qu'il soutenait les acteurs tout en avouant qu'ils lui manquaient «affreusement».

Les membres du syndicat des acteurs SAG-AFTRA ont rejoint sur les piquets de grève ceux du syndicat des scénaristes - le WGA - pour paralyser Hollywood, un mouvement sans précédent depuis plus de 60 ans.

Tous protestent contre les conditions imposées par les studios.

«Je suis un réalisateur, et un scénariste, et un artiste dans cette industrie. Et c'est vraiment, vraiment dur», a déclaré Justin Simien à l'AFP.

«Je les soutiens absolument. Et je prends part au combat moi-même», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il aurait aimé «faire la fête avec eux ici».

Les acteurs se sont mis officiellement en grève à minuit jeudi après avoir constaté l'impasse des négociations avec les studios de production.

Comme les scénaristes, les acteurs réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle (IA), pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leur voix et image.