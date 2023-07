Le prince Carlos Alcaraz détrône le roi Novak Djokovic en finale à Wimbledon

LONDRES | Le prince a détrôné le roi, dimanche à Londres. À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz a ravi la couronne de Novak Djokovic, pourtant intraitable depuis 2014 sur le central de Wimbledon, au terme d'une finale majestueuse, à la hauteur du festin qu'avait promis Djoko.

Un Djoko qui ne se doutait alors sûrement pas qu'il verrait sa huitième couronne au All England Club lui glisser des mains pour se retrouver dans celles du prodige.

Un joueur de 16 ans son cadet qui, aussi talentueux soit-il, n'avait jamais réussi à aller au bout de son potentiel devant lui le mois dernier à Roland-Garros.

«Un rêve devenu réalité»

Mais cette fois, l'Espagnol l'a fait. En gagnant 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 et 6-4 au terme de plus 4 h 40 min de jeu, Alcaraz s'est adjugé un premier titre à Londres, un deuxième trophée du Grand Chelem après le US Open l'an dernier, et il s'est assuré de conserver le premier rang mondial, lundi.

«C'est un rêve devenu réalité pour moi, a souligné le jeune joueur, sur le central, dans les moments suivant sa victoire. Je suis très fier de moi. [...] C'est incroyable de jouer contre Djokovic.»

«J'ai commencé à jouer au tennis en te regardant, a aussi dit Alcaraz à son rival, ce qui lui a valu quelques éclats de rire dans la foule. Je suis né et tu gagnais déjà des titres!»

Djokovic perd son calme

Ces passings impossibles et ces angles improbables qui font la marque de Carlitos lui ont permis de faire oublier cette première manche dans laquelle il ne semblait pas être de calibre sur gazon, face à l'homme aux 23 titres majeurs.

Ils ont aussi contribué à faire perdre peu à peu le calme du Djoker qui, jusqu'à la fin de la deuxième manche, applaudissait les beaux coups de son rival comme s'ils n'étaient qu'un léger divertissement dans sa route vers son 24e trophée du Grand Chelem.



Un fait d'armes qui lui aurait permis de rejoindre Margaret Court dans les livres d'histoire, à 36 ans, après avoir éclipsé la marque de Rafael Nadal chez les hommes, le mois dernier à Paris.

Devant un central garni de vedettes – dont l'acteur Brad Pitt, la chanteuse Ariana Grande et, bien sûr, Kate Middleton ainsi que le prince William –, Djokovic a fini par craquer pour de bon dans la manche ultime, assénant un bon coup de raquette dans le filet après avoir été brisé au cinquième jeu.

Les bons mots de Djoko

Et Alcaraz, quant à lui, n'a pas perdu son sang-froid malgré l'immensité du moment.

Sur un coup droit que Djokovic a retourné dans le filet, tard dans l'après-midi londonien, le prodige a inscrit à jamais son nom sur ce trophée qui fait la marque des plus grands de ce sport.

«Quand tu as dû servir pour le match, tu l'as fait avec du jeu incroyable, a dit un Djoko peu habitué à devoir livrer le discours du perdant sur le terrain. Tu mérites absolument cette victoire.»



«Je pensais que tu me donnerais du fil à retordre sur le dur et sur terre battue... mais pas sur gazon!», a-t-il ajouté, bon joueur.

Plus de détails à venir...