Les bienfaits des petits fruits pour la santé

La saison des petits fruits du Québec est commencée et on se régale ! Après les fraises en juin et les framboises en juillet, on attend avec impatience les bleuets au mois d’août. Avec leur couleur vive et leur goût parfumé, ces fruits regorgent de bienfaits pour la santé. Profitons de la saison pour faire le plein de vitamines et d’antioxydants !

Les antioxydants

Les antioxydants sont des composés naturellement présents dans certains aliments. Les petits fruits sont parmi les fruits les plus riches en antioxydants. En effet, les fraises contiennent plusieurs composés antioxydants, les polyphénols, dont l’acide éllagique. Des études suggèrent que ce polyphénol pourrait être impliqué dans la prévention de différentes maladies chroniques, dont le cancer. Dans les bleuets, on trouve des anthocyanes, des pigments aux propriétés antioxydantes présents dans les fruits et les légumes de couleur rouge, mauve et bleue. Des études suggèrent qu’une alimentation riche en anthocyanes peut prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Enfin, les framboises sont elles aussi riches en polyphénols. Comme les bleuets, elles contiennent des anthocyanes, à l’origine de leur couleur rouge, et comme les fraises, elles apportent de l’acide éllagique, étudié pour ces propriétés anticancéreuses.

Les fibres

Les fruits et les légumes sont une source importante de fibres dans l’alimentation et les petits fruits ne font pas exception, notamment les framboises qui apportent 4 g de fibres par portion de 125 ml (1/2 tasse), soit 16 % de la valeur quotidienne. Au niveau de la santé, les fibres contribuent à la régularité intestinale, à la réduction du cholestérol et au contrôle de la glycémie.

La vitamine C

Les fruits et les légumes sont la meilleure source de vitamine C dans l’alimentation. Cette vitamine est impliquée dans de nombreuses fonctions de l’organisme. Par exemple, elle favorise l’absorption du fer non hémique, présent dans les aliments d’origine végétale, et grâce à ses propriétés antioxydantes, elle pourrait même réduire les risques de développer certains cancers. Les besoins journaliers en vitamine C sont de 75 mg pour les femmes de 19 ans et plus et de 90 mg pour les hommes du même groupe d’âge. Il suffit donc de consommer 250 ml (1 tasse) de fraises pour combler les besoins en cette vitamine.

Les folates

Les folates sont la forme de la vitamine B9 présente dans les aliments alors que l’acide folique est la forme présente dans les suppléments. Les folates jouent un rôle dans la prévention de l’anémie, contribuent à la santé du cœur et réduisent le risque d’anomalies congénitales. Les petits fruits font partie des fruits les plus riches en folates.

Valeurs nutritives pour 1/2 tasse (125 ml) de petits fruits crus entiers

Nutriment Fraises Framboises Framboises sauvages Bleuets Bleuets sauvages Calories (kcal) 25 34 40 44 46 Glucides (g) 6 8 9 11 9 Fibres (g) 2 4 5 2 2 Vitamines C (mg) 45 17 17 7 14 Vitamines K (mcg) 2 5 4 15 13 Folates (mcg) 19 14 3 5 25

Plusieurs effets positifs

Les maladies cardiovasculaires

Une revue systématique regroupant 22 essais contrôlés a évalué les effets des petits fruits sur la fonction vasculaire. Les résultats suggèrent une amélioration de la fonction vasculaire avec des doses supérieures à 200 g/jour (apportant au moins 600 à 700 mg de polyphénols totaux).

Les maladies neurodégénératives

Une étude prospective incluant 49 281 hommes de la Health Professional Follow-up Study et 80 336 femmes de la Nurses’ Health Study observe que les participants qui consommaient davantage de petits fruits ont été moins susceptibles de développer la maladie de Parkinson au cours des années de suivi.

Le déclin cognitif

Une étude prospective réalisée auprès de 16 010 femmes participant à la Nurses’ Health Study observe qu’une plus grande consommation de fraises et de bleuets a été associée à un plus faible déclin cognitif. Plus précisément, la consommation de petits fruits semblait retarder le vieillissement cognitif de 2,5 ans. Les résultats de cette étude suggèrent que l’augmentation de la consommation de petits fruits est un changement alimentaire simple qui pourrait contribuer à ralentir le déclin cognitif.

Le diabète de type 2

Une revue systématique regroupant près de 500 000 participants a démontré que la consommation de petits fruits a été associée à une réduction de 18 % du risque de diabète de type 2. Le risque de diabète a diminué de 5 % avec une augmentation de 17 g/jour de l’apport en petits fruits.

Comment inclure davantage de petits fruits dans votre alimentation ?

1. Démarrez la journée du bon pied en consommant des petits fruits dès le petit déjeuner : avec du yogourt, dans un gruau ou en confiture maison sur une tranche de pain de grains entiers. Pour préparer votre confiture maison, mélangez les petits fruits de votre choix avec des graines de chia et laissez reposer pour que la préparation épaississe.

2. Savourez des petits fruits en association avec quelques oléagineux (ex. : amandes, noix de Grenoble, pistaches, etc.) pour combler vos fringales entre les repas.

3. Ajoutez des petits fruits à vos pains, muffins et gâteaux. Pensez à les enrober d’une fine couche de farine avant de les intégrer à la préparation afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent tous au fond du dessert.

4. Intégrez des petits fruits à vos salades de légumes pour leur apporter une touche sucrée et légèrement acidulée.

5. Réalisez des yogourts glacés maison en mélangeant des petits fruits congelés avec du yogourt grec, un dessert simple et rafraîchissant pour cet été.

