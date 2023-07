Lionel Messi rencontre ses fidèles à Miami

Rien n’est à l’épreuve de Lionel Messi, pas même les orages qui ont retardé sa présentation aux partisans de l’Inter Miami FC dimanche soir.

L’Argentin a fait connaissance avec son nouveau public lors de l’événement baptisé «Le Dévoilement» par le club, et ce, même si des orages ont retardé le début de la fête d’environ 2h30.

Ils étaient des milliers à avoir bravé les intempéries pour se réunir au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale pour ce premier contact. Plusieurs d’entre eux s’étaient même rendus sur place plusieurs heures avant le rendez-vous officiel.

L’Inter a organisé une semaine de promotion autour de l’arrivée de Messi. Lundi, il participera à une conférence de presse en compagnie des propriétaires du club et mardi, il s’entraînera avec ses coéquipiers pour la première fois.

Messi devrait faire ses débuts dans le maillot rose vendredi alors que Miami croisera le fer avec le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup.

Nouvelle ère

La MLS a connu un tournant quand David Beckham est arrivé à Los Angeles en 2007. Elle va en vivre un autre avec l’arrivée de Lionel Messi à Miami.

On peut dire que le circuit américain de soccer est entré dans sa phase 2.0 quand Beckham s’est joint au Galaxy, avec lequel il est resté jusqu’en 2012. La ligue a d’ailleurs créé la règle du joueur désigné afin de permettre au Galaxy de dépasser le plafond salarial en ne tenant compte que d’une partie du salaire de la vedette anglaise.

Voici maintenant que la MLS devrait amorcer sa phase 3.0 avec Messi qui débarque en Floride à 36 ans et encore en forme.

Et comme c’est un drôle de hasard, ou pas finalement, David Beckham est copropriétaire de l’Inter Miami CF.

Battage publicitaire

On fait grand cas de l’arrivée de celui qu’on surnomme La Pulga (la puce) et avec raison. La MLS a eu de très grandes vedettes dans ses rangs, dont Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, David Villa, Andrea Pirlo et plusieurs autres, mais aucun n’approche le magnétisme qu’exerce Messi.

L’Argentin, le plus grand joueur de sa génération avec Cristiano Ronaldo, a joué l’ensemble de sa carrière en Europe, avec Barcelone et le Paris Saint-Germain. Son arrivée à Miami est comparable à celle de Pelé au Cosmos de New York de la défunte NASL en 1975.

Normal que l’Inter et surtout la MLS fassent tout un battage publicitaire autour de la nouvelle. Et son arrivée a attiré celle de Sergio Busquets, l’Espagnol ayant lui aussi signé à Miami ce dimanche jusqu’en 2025.

Ligue en contrôle

La MLS n’a pas l’intention que ce veau d’or lui glisse entre les doigts. C’est d’ailleurs la ligue qui a envoyé un courriel aux médias pour dévoiler l’horaire des divers événements entourant l’arrivée de Messi. Normalement, les clubs s’occupent eux-mêmes de ce genre de détail.

Quand on visite le site officiel de la MLS, il y a une section spéciale sur l’arrivée de Messi et il est même possible de s’inscrire à une infolettre qui ne concerne que les nouvelles relatives à l’Argentin.

On peut dire que son arrivée tombe particulièrement bien pour le circuit Garber, puisque le match des étoiles aura lieu cette semaine.

Par la suite, la MLS prend une pause de son calendrier régulier et entre dans la Leagues Cup. Cette compétition oppose les équipes de la MLS à celle de la Liga MX, la meilleure ligue du Mexique, dans un tournoi qui ressemble à une Coupe du monde ou à l’Euro.

Et ça tombe bien, puisque Miami est dans le même groupe que l’Atlanta United, et le match entre les deux équipes aura justement lieu au Mercedes-Benz Stadium, dans la métropole de la Géorgie. Le stade sera rempli au maximum de sa capacité.

Et ça sera comme ça pour tous les matchs à l’étranger de l’Inter Miami jusqu’en 2025.