Météo: du temps humide et orageux pour le Québec

Le week-end se terminera sur une note assez grise avec des risques d’orages et d’averses pour l’ensemble du Québec. Fidèle à elle-même, l’humidité restera au rendez-vous avec un facteur humidex très élevé pour plusieurs secteurs.

Après une semaine mouvementée, les Québécois ne devront heureusement pas s’attendre à un temps aussi violent que jeudi dernier.

En ce qui concerne les Montréalais, les risques d’orages seront plutôt en matinée, avec 60% de risques de précipitations. Le facteur humidex augmentera la température jusqu’à 34 degrés, selon les prédictions d’Environnement Canada.

Dans les Laurentides, les orages se pointeront peut-être plus en après-midi, avec un pourcentage plus bas d’averses (40%). Le temps sera plus frais avec des alentours de 25°C avec le facteur humidex.

L’Outaouais sera la région la plus visée par les pluies, au point où un avertissement de pluie a été émis par Environnement Canada. Les averses seront davantage en matinée, avec un facteur humidex encore plus haut que la métropole avec une température 35 degrés.

La région de la Capitale-Nationale recevra plutôt des averses vers la mi-journée, avec une température qui frôle les 30 degrés ressentis avec l’humidex.

Les habitants de l’Abitibi-Témiscamingue et de L’Estrie auront un risque de 40% de pluie en matinée, avec une température humide qui dépasse les 30 degrés.

La pluie arrivera plus tard, en début de soirée, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leurs voisins du Nord devront s’attendre à de la pluie, de la bruine et du temps plus froid qui descendra au bas du 20 degrés, surtout pour les secteurs de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

La Baie-James est toujours victime de feux de forêt. Un avertissement de mauvaise qualité de l’air est en cours par Environnement Canada.