Quand la compassion va trop loin : les dangers du syndrome du sauveur

Se soucier des autres est bénéfique autant pour soi que pour les autres, mais il existe toujours un risque de s’oublier, de s’épuiser ou d’en faire trop.

La compassion est une émotion qui favorise l’altruisme et la solidarité. Grâce à elle, les parents s’occupent de leurs enfants et nos proches nous soutiennent en cas de besoin. Notre compassion nous fait penser aux autres et nous donne envie de leur donner de l’attention, de l’aide ou des soins.

Comme nous dépendons des autres, la compassion est essentielle pour notre bien-être. Elle est souvent considérée comme un sentiment noble, synonyme d’humanité, qui compense un peu l’indifférence caractéristique de nos sociétés complexes.

Se faire consoler, rassurer ou aider réduit notre stress et notre souffrance psychologique.

En plus, ces comportements de compassion nous apaisent en activant nos endorphines cérébrales et nos circuits d’affection. Même se faire écouter ou se faire toucher active nos circuits cérébraux d’apaisement et d’affection. C’est ce qui fait que nos proches peuvent souvent nous apaiser. Ces effets contribuent aussi aux bénéfices de la psychothérapie.

Les actes de compassion sont aussi salutaires pour la personne qui aide. Elle se sent utile et appréciée. En plus, avoir de la compassion produit des effets cérébraux similaires à aimer et être aimé, ce qui peut compenser un manque d’affection. Soutenir et aider les autres peut même être bénéfique pour la dépression et le stress post-traumatique.

Fatigue de compassion

Toutefois, la compassion n’est pas qu’une source de bien-être. Être exposé aux malheurs des autres nous communique un peu de leur détresse et nous mobilise pour réagir, ce qui est épuisant à long terme. Certaines personnes peuvent devenir obsessives à propos des besoins illimités de leur prochain. Elles en oublient leurs propres besoins et leurs intérêts. Elles s’identifient à leur cause ou à leur dévouement.

À force d’être exposées à la souffrance ou à la violence, d’autres personnes finissent par perdre ou inhiber leur compassion, une réaction de protection contre la surcharge de stress. Chez certaines personnes sensibles, la compassion soutenue peut conduire à une fatigue de compassion, une baisse de motivation, d’intérêt et d’empathie similaire au burnout et à la dépression. Il faut donc se rappeler de prendre soin de soi aussi. On ne peut être responsable de tout.

Syndrome du sauveur

Parfois, notre envie d’aider les autres vise à réduire notre détresse en plus de la leur. Un proche atteint d’une maladie grave peut évoquer chez nous une anxiété (peur de perdre la personne, peur de souffrir un jour) en plus de la compassion. On peut confondre notre détresse et la leur ou projeter notre détresse sur eux. Il faut faire attention de ne pas trop amplifier notre pitié pour les victimes.

Parfois, nous sommes convaincus de savoir ce dont l’autre a besoin et l’envie d’intervenir et de sauver l’autre devient intrusive. Notre anxiété peut nous faire exagérer, rendant nos conseils ou notre soutien trop insistants. Ce faisant, on peut rendre certaines personnes mal à l’aise, les traiter en victimes ou leur manquer de respect sans le vouloir. Paniquer pour l’autre peut lui nuire plus que l’aider, surtout quand notre aide l’empêche de développer son autonomie et ses stratégies d’adaptation.

Il ne faut pas sous-estimer la capacité des gens à s’aider eux-mêmes, à s’adapter et à surmonter des obstacles à leur manière. Parfois, notre présence et notre écoute bienveillante sont nos contributions les plus importantes.