Olivia Rodrigo : sa meilleure trouvaille de vêtements vintage

Olivia Rodrigo a révélé que sa meilleure trouvaille vintage était une robe ayant appartenu à Chloë Sevigny.

Dans une interview pour Vogue pour la série «73 Questions» du magazine, la chanteuse s'est extasiée sur une robe qu'elle avait achetée à l'actrice et créatrice de mode.

Lorsqu'on lui a demandé quelle était sa trouvaille vintage préférée, la jeune femme de 20 ans a révélé que c'était la robe qu'elle portait pour l'interview. «D'accord, cette robe appartenait à Chloë Sevigny et elle avait organisé des soldes privées où elle a vendu un tas de ses vêtements et j'avais cette robe, la photo d'elle portant cette robe, sur mon Pinterest pendant des années et j'ai pu mettre la main dessus et j'ai tellement de chance, s'est-elle exclamée. C'est mon bien le plus précieux.»

Lorsqu'on lui a demandé ses conseils de shopping vintage, elle a répondu: «Ayez de la patience, allez-y avec vos amis et faites ajuster les articles.»

Dans son interview, la chanteuse de «Driver's License» a également partagé que les années 90 l'inspiraient beaucoup et que sa première folie shopping avait été un sac à main Chanel matelassé classique en noir, qui apparaît également dans l'interview. La chanteuse de «Vampire» a déclaré à propos du sac de créateur: «Je pense que c'est le seul gros achat de mode que j'ai fait. Je l'ai acheté quand j'ai terminé mon premier album comme cadeau pour moi-même.»