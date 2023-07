Petit Théâtre du Nord: Grandeur minimale requise, le jeu cruel de l’ambition

Pour célébrer son 25e anniversaire, le Petit Théâtre du Nord présente cet été la suite d’une comédie qui avait cartonné en 2015.

Écrite par Simon Boudreault, Grandeur minimale requise raconte les péripéties de l’équipe de direction du parc d’attractions Le Royaume du Super Fun qui était au cœur d’En cas de pluie, aucun remboursement, jouée il y a huit ans à Blainville. Cette dernière œuvre dont il était aussi l’auteur avait connu du succès puisqu’elle avait été reprise chez Duceppe par la suite en plus de tourner au Québec.

« On retrouve quatre personnages centraux, mais pas besoin d’avoir vu le volet 1 pour pouvoir comprendre, explique le dramaturge en entrevue. Il y a des clins d’œil par rapport à la première pièce, mais l’histoire se tient en soi. »

Luttes de pouvoir

Dans ce nouvel épisode, le patron dictatorial du parc d’attractions (encore incarné par Lucien Bergeron) est à couteaux tirés avec trois capitaines de section, qui sont une fois de plus joués par Louise Cardinal, Mélanie St-Laurent et Sébastien Gauthier. Ces trois chefs manigancent pour contrer le pouvoir du dirigeant. En parallèle, un tandem en marketing a été embauché afin de revamper l’image de cette entreprise. Ce duo porté par Sarah Cloutier Labbé et Luc Bourgeois se lance dans un défi cruel pour séduire des membres de l’équipe.

« Leur jeu ressemble à ce qu’on peut voir dans Les liaisons dangereuses avec la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont », estime Simon Boudreault.

Même si cette trame peut paraître plutôt sombre, cette proposition a pour but de dérider le public.

« Dans mon écriture de comédie, j’aime prendre des sujets sérieux au départ, mentionne-t-il. Le rire est propice à nous faire réfléchir sur les rapports de pouvoir. »

L’auteur précise qu’il veut ainsi aborder l’influence du marketing dans les grandes entreprises ainsi que des liens hiérarchiques qu’on retrouve partout selon lui.

Stimuler son imagination

C’est la première fois que Simon Boudreault crée une suite, un processus qu’il dit avoir adoré.

« C’est à la fois confrontant et stimulant, dit-il. Cela vient avec plein de défis comme ce qu’on garde ou pas. Par exemple, pour les lieux, aucun n’est pareil. »

Pour monter une scène dans une auto tamponneuse ou une autre dans un carrousel, il se sert notamment de son expérience dans le monde de la marionnette, dont il est issu, pour trouver des codes qui fonctionnent.

« J’aime élaborer des jeux de scène pour créer quelque chose de beau, précise-t-il. Cela a un côté artisanal qui demande de l’ingéniosité. »

L’homme de théâtre espère donc que son travail sera aussi bien accueilli cet été qu’en 2015.

► Grandeur minimale requise est présentée du 22 juin au 26 août au Centre de création de Boisbriand dans les Laurentides.