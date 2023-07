Plateformes numériques: 5 documentaires de femmes inspirantes, de Selena Gomez à Julie Bélanger

La télé utile modifie les façons de penser et les comportements. Elle apporte du réconfort et un éclairage nouveau sur des situations difficiles ou qui semblent sans issue. Voilà pourquoi on aime entendre et voir des gens qui ont vécu diverses épreuves, mais qui ont su se relever. Place aux femmes inspirantes !

Selena Gomez : My Mind & Me

Avant de devenir l’artiste populaire, Selena Gomez a été une vedette de la télé et du cinéma. Cela dit, l’Américaine est d’abord et avant tout une jeune femme qui doit composer, comme tout le monde, avec différents enjeux. Pour elle, l’anxiété, les crises de panique et les épisodes dépressifs ont formé une réalité loin d’être évidente tous les jours. Oui, les nuages ont assombri une vie jusque-là couronnée de succès. Non, ils ne se sont pas installés pour une mégatempête, car la chanteuse a pris soin de sa santé mentale. Un exemple lumineux.

►Pour les abonnés de Apple TV+ Avec sous-titres en français

J’ai perdu mon bébé

Le sentiment de vide qui accompagne une fausse couche n’est pas à prendre à la légère. Se savoir enceinte un jour et devoir composer avec le fait qu’il n’y a plus rien dans son ventre le lendemain est d’une grande tristesse. La bonne nouvelle, c’est que le partage d’expériences vécues peut poser un baume sur cette amère déception. Avec Marie-Josée Gauvin, la banalisation n’a tout simplement pas sa place. Avec elle, on cherche des solutions et on explore des avenues pour améliorer les choses. Et, surtout, on garde la tête haute.

►À voir sur Crave

Loto-Méno

Comme bien des femmes, Véronique Cloutier a été frappée de plein fouet par la ménopause. Et c’est au moment où elle s’y attendait le moins qu’une forte vague de symptômes s’est abattue sur elle. Dans cette série, elle part à la recherche de réponses pour donner de l’espoir à tant d’autres femmes qui doivent ou qui devront composer avec des sautes d’humeur ou la perte de cheveux, entre autres. Elle donne aussi la parole à des vedettes telles que Hélène Bourgeois-Leclerc et Anne-Marie Cadieux.

►4 épisodes disponibles sur Tou.tv Extra

Naomi Osaka

La pression qui repose sur les épaules d’un joueur ou une joueuse de tennis peut être très lourde. Savoir composer avec elle est l’une des clés de la réussite sur le circuit professionnel. Ce n’est toutefois pas une mince affaire, surtout lorsqu’on transporte une partie de son pays avec soi. Pour la star japonaise Naomi Osaka, ce poids a été immense et les enjeux de santé mentale sont venus la perturber. Or, toute championne sait se relever. Mais pour y arriver, cela prend un sérieux travail d’introspection.

►3 épisodes sur Netflix

Imparfaite

Julie Bélanger n’est pas de celles qui jouent la comédie pour ne pas montrer qui elles sont vraiment. Elle n’a pas honte de parler de ses épreuves, de montrer sa vulnérabilité et d’exposer ses difficultés. Mieux encore, elle en fait ses forces et partage le tout avec des confidents dignes de confiance, dont des femmes telles que Maripier Morin, Ingrid Falaise et Mélanie Maynard. On explore alors ce qui rend l’être humain si riche. On aborde entre autres le pardon, le fait de vieillir, la dépression et la place à prendre en tant que femme. Des thèmes nécessaires et réconfortants.

►6 épisodes offerts sur Vra