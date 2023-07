Trois Canadiens sur cinq vivent plus de stress au travail en 2023

Près de trois Canadiens sur cinq vivent plus de stress en lien avec leur emploi en 2023, soit plus que l’année précédente. De lourdes charges de travail et un manque de stabilité sont ce qui les marque le plus.

Plusieurs ont aussi affirmé qu’ils vivent un manque de support de la part de leurs employeurs.

Le cabinet de recrutement mondial Robert Walters a interrogé plus de 2500 employés canadiens au cours du mois de juin à propos de leurs conditions de travail.

Selon les résultats, 60% des répondants ont confirmé qu’ils souffraient de stress par rapport à leur métier. Sur ce nombre, plus d’un tiers des employés précise que «ça arrive vraiment souvent». À l’opposé, 10% des participants indiquent qu’ils ne souffrent pas de stress en lien avec leur travail.

Martin Fox, directeur général de la filiale canadienne de Robert Walters, a expliqué que les employeurs dépensent en moyenne 400$ à 600$ sur des initiatives de bien-être par employé, depuis le début de la pandémie en mars 2020.

«Il y a une certaine dichotomie entre les employeurs qui trouvent qu’ils en font assez, et les employés qui affirment le contraire», a indiqué Fox à CTV News. En général, c’est le même pourcentage de Canadiens (62%) qui approuve les propos du directeur.

Selon Fox, il faudrait voir la situation des deux côtés de la médaille.

«Je pense que les employés doivent également être capables de se gérer pendant les périodes de stress et de communiquer leurs préoccupations ou leurs inquiétudes à leurs supérieurs», a-t-il expliqué. Le directeur précise toutefois que les gestionnaires devraient recevoir des formations pour mieux s’occuper des préoccupations de leurs employés.