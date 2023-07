40 crânes humains et des bouts de corps dans un appartement

Histoire pour le moins macabre au Kentucky alors que près de 40 crânes humains, des morceaux de corps et des os ont été découverts dans un appartement.

Les restes humains ont été trouvés lors d’une perquisition du FBI en lien avec des vols à la morgue de la Harvard Medical School. James Nott, l’homme qui vit dans l’appartement, a été arrêté et incarcéré, rapporte WGN9.

Semblant seul dans son appartement, le suspect a répondu aux agents du FBI qui le questionnait à savoir s’il y avait quelqu’un d’autre: «seulement mes amis décédés».

Certains des 40 crânes décoraient les meubles, l’un avait même un foulard et un autre était posé sur le matelas de James Nott. En plus des crânes humains, il y avait de fémurs, des os et de la moelle épinière.

Un sac de la Harvard Medical School a également été retrouvé chez le suspect.

Plusieurs armes à feu ont aussi été trouvées lors de la perquisition. Nott avait un AK-47 tout près de la porte, des grenades inertes et deux vestes pare-balles.

Cœurs, poumons et foetus

Avant de perquisitionner chez Nott, le FBI avait reçu une information comme quoi il y avait des restes humains chez un individu vivant en Pennsylvanie nommé Jeremy Pauley. Ce dernier achetait ses restes humains par Facebook à une femme qui travaillait dans une morgue à Little Rock en Arkansas.

Les transactions effectuées par PayPal révèlent que la femme a vendu à Jeremy Pauley divers restes humains entre autres des cœurs, des cerveaux, des poumons et deux fœtus, toujours selon WGN9.

Le suspect a fourni aux enquêteurs des informations sur un réseau d'individus impliqués dans la vente et le transport de restes humains obtenus frauduleusement.

Un certain Cedric Lodge aurait, selon les procureurs au dossier, volé des organes et d'autres parties de cadavres donnés à Harvard pour la recherche médicale et l'enseignement avant que les corps à la morgue soient envoyés à la crémation de 2018 à 2022.

Lodge aurait emporté les restes humains chez lui et avec sa femme de 63 ans, ils vendaient le fruit de leurs vols à des acheteurs américains.

Quant à Jeremy Pauley, il aurait vendu et expédié des restes humains à James Nott ce qui a mené à la perquisition dans son appartement de Mount Washington au Kentucky.

Les doyens de Harvard Medical School horrifiés par toute cette histoire ont écrit sur le site web de l’école qu’il «s’agissant d’une trahison odieuse et que c’était moralement répréhensible».

Les doyens George Daley et Edward Hundert indiquent aussi que Cedric Lodge avait été congédié.