À VOIR: Un employé des Reds englouti par la couverture de pluie

La pluie s’est abattue sur le Great American Ball Park de Cincinnati, lundi soir, mais les spectateurs ont eu droit à un spectacle humoristique de la part des employés des Reds.

Lorsqu’il pleut, une grande toile est généralement déployée sur la terre battue du terrain pour qu’elle ne se mouille pas. L’exécution des membres du personnel est généralement un bel exemple de cohésion, mais, cette fois, quelqu’un a été laissé derrière.

• À lire aussi: Blue Jays: l’une des équipes en feu du baseball majeur

• À lire aussi: Une légende du baseball majeur doit s’excuser après un commentaire antisémite

Un employé qui tentait de rejoindre avec son bout de bâche ses collègues plus rapides a glissé, et, malheureusement pour lui, aucun retour en arrière n’était possible. Deux de ses camarades l’ont vu être dévoré par la gigantesque toile, impuissants.

À l’intérieur du ventre de la bête, l’homme a dû ramper pour s’extirper, et c’est ce qu’il est parvenu à faire après plusieurs secondes. De loin, les amateurs n’ont vu qu’une bosse se déplacer sous la grande bâche de vinyle.

Finalement, plus de peur que de mal et sans doute un peu de gêne pour ce rescapé de la couverture de pluie.