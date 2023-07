Avoir bon goût, ça veut dire quoi?

J’ai toujours été en conflit avec ma mère et je le suis encore rendue à 47 ans. Elle a toujours bossé la vie de mon père mais j’ai toujours su résister à ses assauts. On se dispute sur tout, à tel point que mon conjoint déteste quand elle annonce sa venue au chalet. Il sait que ce sera l’enfer pour lui qui va se retrouver entre deux feux.

Elle est venue passer la première semaine de juillet avec nous, et cette fois elle s’est attaquée au fait que je porte des leggings en me disant que je manquais du plus élémentaire bon goût pour une femme de mon âge, parce que ce vêtement devrait être réservé aux adolescentes. On s’est quasiment pris aux cheveux. C’est quoi le bon goût selon vous ?

Personne ne va me dicter comment m’habiller

J’ai toujours entendu dire que les goûts ne se discutaient pas tant ils pouvaient varier d’une personne à l’autre. La preuve est bien ce différend irréconciliable entre votre mère et vous. Quant au bon goût, le dictionnaire le définit ainsi : « Qualité des personnes qui réalisent les choses avec raffinement ».