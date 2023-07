Biden invite le premier ministre israélien aux États-Unis

Le président américain Joe Biden a invité le premier ministre israélien pour une «réunion», a indiqué lundi le bureau de Benjamin Netanyahu, dans un contexte de relations tendues entre les deux administrations.

«Le président Biden a invité le premier ministre pour une réunion bientôt aux États-Unis. Le premier ministre a accepté l'invitation», a indiqué dans un communiqué le bureau de M. Netanyahu.

Cette invitation survient alors que le gouvernement de M. Netanyahu continue de défendre un projet de réforme judiciaire controversé, qui a entraîné des manifestations massives en Israël et pour lequel M. Biden a manifesté son inquiétude.

Dans une conversation téléphonique lundi entre les deux dirigeants, M. Netanyahu «a tenu au courant le président américain au sujet de la loi qui devrait être adoptée la semaine prochaine devant le Parlement, et son intention d'essayer (...) d'obtenir un large soutien public (...) pour le reste du processus» législatif, indique le bureau du premier ministre, en parlant d'un entretien «long et chaleureux».

Le Parlement a approuvé la semaine dernière en première lecture une mesure clé de la réforme qui vise à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur «le caractère raisonnable» des décisions du gouvernement.

Le porte-parole de la Maison-Blanche avait indiqué la semaine dernière que le président Biden recevrait son homologue israélien Isaac Herzog le 18 juillet à la Maison-Blanche.

M. Biden «insistera sur l'importance des valeurs démocratiques que nous partageons et des moyens d'avancer la liberté, la prospérité et la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens», avait indiqué Karine Jean-Pierre dans un communiqué.

Elle avait ajouté que M. Biden réaffirmerait aussi le «soutien indéfectible» de Washington à la sécurité d'Israël qui fête cette année son 75e anniversaire.

La souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Israël a décidé de «reconnaître la souveraineté du Maroc» sur le territoire disputé du Sahara occidental, a annoncé lundi le cabinet royal à Rabat, en citant une lettre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Par cette lettre, le premier ministre israélien a porté à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi (Mohammed VI) la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental», a indiqué le Palais dans un communiqué.

AFP

Dans sa missive, M. Netanyahu a informé le souverain qu'Israël examinait positivement «l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla», située dans la partie du Sahara occidental contrôlée par le royaume.

À Jérusalem, sollicité par l'AFP, le bureau de M. Netanyahu a précisé qu'«Israël confirme les détails contenus dans l'annonce» des autorités du Maroc.

Le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, est contrôlé en majeure partie par le Maroc, mais revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l'Algérie.

Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington.

En contrepartie, Rabat avait obtenu de Washington la reconnaissance de la «souveraineté marocaine» sur le Sahara occidental.