Bruce Willis : sa femme lui rend hommage à l'occasion des 35 ans de «Die Hard»

L'épouse de Bruce Willis, Emma Heming, a rendu hommage à l’œuvre de son mari dans un hommage émouvant, dimanche.

L'acteur de 68 ans a pris sa retraite suite à son diagnostic d'aphasie, mais sa femme perpétue l'empreinte qu'il a laissé au cinéma en célébrant le 35e anniversaire du film emblématique de Bruce Willis, Die Hard. Emma Heming a partagé une vidéo prise il y a cinq ans de la star américaine et des deux enfants du couple, Mabel et Evelyn, visitant le lieu de tournage du film d'action.

«En 2018 [lorsque ces vidéos et photos ont été prises], nous avons emmené Mabel et Evelyn sur la zone de Fox pour jeter un coup d'œil aux archives et voir la peinture murale gigantesque de leur père», a-t-elle écrit dans un post Instagram accompagnant le clip.

La vidéo montrait notamment Bruce Willis posant devant une impressionnante peinture murale de lui-même. «Cette peinture murale a été dévoilée devant Bruce en 2013 pour commémorer le 25e anniversaire de Die Hard, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui marque le 35e anniversaire de Die Hard quand il est sorti sur les écrans et le reste appartient à l'histoire.»

Emma Heming a ensuite salué l'ensemble de la carrière de son époux. «Ce que Bruce a pu accomplir dans sa carrière ne sera jamais perdu pour nous. Nous sommes si fiers de lui», a-t-elle ajouté.

Peu de temps après la publication de son message, les fans se sont précipités pour offrir leur soutien et partager leur admiration pour la légende hollywoodienne. Un cinéphile a écrit: «Merci Bruce de nous avoir divertis pendant toutes ces années! Je te souhaite le meilleur», tandis qu'un autre s'est exclamé: «Ses films étaient et sont toujours les meilleurs!»

En mars 2022, la famille de Bruce Willis a annoncé qu'une aphasie lui avait été diagnostiquée, et en février dernier, ils ont révélé qu'il était atteint de démence frontotemporale.