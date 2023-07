Ça roule comme jamais au Tour de France et ça ramène les doutes sur le dopage

Le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, actuellement deuxième à 10 secondes du maillot jaune Jonas Vingegaard, a dit lundi «comprendre» que «les gens se questionnent» sur leurs deux performances en raison du «passé» du cyclisme.

• À lire aussi: Tour de France : Hugo Houle termine 13e

• À lire aussi: Tour de France : Hugo Houle dans l’échappée, Kwiatkowski au-dessus

«Nous roulons vite, nous y allons à fond à chaque étape. Je comprends que les gens se questionnent à cause du passé. Ils s’en inquiètent et c’est quelque chose que je peux complètement comprendre», a assuré le Slovène, interrogé sur les doutes suscités par leur domination à l’occasion d’une visioconférence lors de la deuxième et dernière journée de repos.

Le duo écrase la concurrence depuis le départ de la Grande boucle, reléguant le troisième à près de cinq minutes et demie après 15 étapes. Soit le double de l’écart entre le maillot jaune et Geraint Thomas au même stade l’an passé. Leurs deux équipes, Jumbo-Visma et UAE-Emirates, dominent nettement avec chacune deux coureurs dans le Top 6.

«On me pose cette question chaque année lors du Tour et je ne vois pas différence avec ces dernières années», juge "Pogi" dans la lignée de son rival la veille.

«C’est vrai que nous allons vite, plus vite même qu’eux», avait reconnu en conférence de presse Jonas Vingegaard en référence à des champions du passé convaincus de dopage.

«Le matériel, la nutrition, l’entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s’améliorent. Mais c’est bien d’être sceptique», jugeait le Danois. «Car sinon cela se reproduira.»