Ce joueur de la LNH ressort sa face bizarre après avoir pêché un immense poisson

L’attaquant du Kraken de Seattle Brandon Tanev est reconnu pour ses photos d’avatar plutôt excentriques et dernièrement, il a eu l’occasion de récidiver, mais cette fois, aux côtés d’un invité plutôt inattendu.

Lundi avant-midi, le site de la Ligue nationale de hockey a diffusé un court texte afin de relater les résultats plutôt éclatants de la plus récente partie de pêche du hockeyeur. Et celle-ci a été pour le moins fructueuse, car Tanev a réussi à attirer un immense poisson s’apparentant à un saumon. Sa prise avait la bouche et les yeux grands ouverts, ce qui constitue la normalité, sauf que le pêcheur a profité de l’occasion pour en faire de même à bord de son embarcation.

Tanev a donc fait une belle imitation de lui-même, puisqu’il s’est souvent affiché sur les photos officielles avec des yeux pratiquement «sortis des orbites» et des sourires témoignant d’un humour sans limites et d’une joie de vivre débordante.