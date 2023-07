Des catastrophes naturelles coûteuses: déjà 25 M$ octroyés pour les sinistrés du Québec cette année

Feux de forêt, inondations et pluies abondantes: Québec a déjà versé plus de 25 millions $ en indemnités aux sinistrés de ces évènements extrêmes qui se sont abattus sur le territoire depuis le début de 2023.

En plus des millions dépensés pour s’adapter aux changements climatiques et réparer les infrastructures, le gouvernement Legault doit maintenant augmenter ses dépenses pour aider les sinistrés touchés par les catastrophes naturelles.

En six mois, ce sont 8 958 demandes d’aide dans le cadre du Programme général d’assistance financière lors de sinistre ou le Programme d’assistance financière relatif aux incendies de forêt.

Québec a versé un total de 25,6 millions $ à la suite des fortes inondations printanières, les feux de forêt destructeurs et les pluies abondantes du 1er juillet dernier (voir encadré), a appris notre Bureau parlementaire. Il s’agit de montants préliminaires.

Ces sommes ne prennent pas en compte les réclamations liées aux pluies abondantes des derniers jours qui ont notamment souillé plusieurs municipalités et affecté les récoltes à venir.

À titre comparatif, entre 2019 et 2022, les versements provenant du programme d’aide aux citoyens, aux entreprises et à cause d’inondations, de pluies, de vents violents et de tempêtes ont totalisé 20 millions $, selon les crédits budgétaires du gouvernement.

Aider les entreprises

De passage en Abitibi pour constater les dégâts laissés par les flammes hier, le premier ministre s’est félicité des programmes qui ont été mis en place rapidement.

Courtoisie CAQ - Émilie Nadeau

Une somme de 1500 $ par famille évacuée a été octroyée. «Pour les entreprises, on a mis en place 50 millions $», a indiqué François Legault, espérant que toutes les entreprises passent au travers.

«On n’exclut pas, comme durant la pandémie (...) que certains prêts soient convertis en subventions pour aider les entreprises qui ont vraiment besoin d’aide.»

Le premier ministre a d’ailleurs rencontré les dirigeants de l’usine Nordic Kraft qui ont évité le pire à Lebel-sur-Quévillon grâce aux efforts des pompiers.

Prévention

Il a aussi profité de son passage à Normétal pour observer le travail qui a été fait par les sapeurs afin de protéger la municipalité où le feu s’est approché à moins de 500 mètres à un certain moment. Des tranchées ont dû être creusées afin de protéger les infrastructures.

«Il faudra se poser la question au niveau de la prévention dans les prochaines années. Est-ce qu’il faudra autour des villages, un petit peu partout, avoir des tranchées pour éviter qu’il y ait des arbres qui amènent le feu jusqu’aux maisons», a expliqué François Legault.

Tirée de la page Facebook de la SOPFEU

Au Québec, il y a toujours 23 incendies en zone intensive, dont 11 qui sont hors de contrôle.

Ces intenses feux sont principalement dans le secteur de La Baie James, où près de 1600 personnes sont toujours évacuées.

Smog de retour

Ces feux s’ajoutent à ceux du reste du Canada. Des alertes concernant la qualité de l’air sont d’ailleurs de retour. Plusieurs villes américaines, notamment New York sont une fois de plus touchés par un épais smog en raison des flammes qui consume les forêts canadiennes.

Des millions en indemnité en six mois

Inondations printanières : 1172 réclamations et 15,8 M$ versés

Feux de forêt : 7762 réclamations et 9,7 M$ versés

Pluies diluviennes : 24 réclamations et 10 500 $ versés