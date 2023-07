Des milliers de litres de bière recyclés en alcool neutre

Une distillerie montréalaise se lance dans la production d’alcool neutre en mode économie circulaire. Grâce à l’acquisition d’un alambic sophistiqué et unique au Québec, la Distillerie 1769 peut transformer des lots de bière et d’alcool impropre à la vente en alcool neutre à 95,5 %.

La grande majorité des distilleries québécoises ne produisent pas elles-mêmes l’alcool de base qu’elles utilisent pour produire leurs gins et autres spiritueux, par macération d’aromates ou distillation, et doivent s’approvisionner en Ontario. La Distillerie 1769, qui se lance dans la production d’alcool neutre à partir de bières et d’autres alcools recyclés, pense être en mesure d’approvisionner certaines d’entre elles.

« Pour l’instant, on produit principalement l’alcool dont on a besoin pour nos propres spiritueux, mais on commence à collaborer avec certaines distilleries pour leur fournir de l’alcool neutre », dit Alex Mikus, distillateur et fils des propriétaires de la Distillerie 1769, Maureen David et Andrew Mikus.

Souvenirs de Seagram

L’alambic à distillation continue a été installé dans les nouveaux locaux de la Distillerie 1769, établie depuis fin 2021 dans les bâtiments historiques de l’ancienne distillerie Seagram, de Lasalle.

Construit sur mesure par Revival Stillworks en Colombie-Britannique, cet appareil automatisé constitue une avancée technologique importante qui permet de recycler de la bière, du vin et du cidre. Contrairement aux autres alambics qui distillent par lot, l’alambic à distillation continue fonctionne sans s’arrêter.

« En un mois, on peut recycler 50 000 litres de bière à un taux de 5 % d’alcool, ce qui nous permet d’obtenir un résultat de 2 500 litres d’alcool neutre à 95,5 % d’alcool », dit Alex Mikus.

Procédé très polyvalent

Plusieurs brasseries leur fournissent déjà des lots de bière, qui autrement seraient jetés et se retrouveraient dans les égouts pour des raisons comme des problèmes de couleur, de mauvaise fermentation ou de mélanges accidentels, explique Alex Mikus.

« En distillant de la bière d’orge, on se retrouve avec un alcool de grain neutre qu’on peut utiliser pour faire du gin, du whisky, etc. Si on distillait du cidre par exemple, ça nous ferait une bonne base pour produire des spiritueux de pommes comme du brandy, de l’eau-de-vie ou des liqueurs aux fruits. Récemment, on a aussi collaboré avec un vignoble qui nous a fourni 10 000 litres de vin rouge qui ne pouvaient pas être vendus, avec lesquels on a produit 1200 litres d’eau-de-vie de raisin », détaille-t-il.

En plus d’éviter le gaspillage d’une matière qui peut être récupérée, ce processus de recyclage d’alcool permet d’éviter la production de nouveaux grains comme matière première.

« Notre objectif, c’est vraiment de devenir le plus efficace et le plus écoresponsable possible pour produire plus d’alcool neutre et fournir plus de distilleries, tout en faisant un produit de qualité, ce qui est toujours notre but premier », affirme Alex Mikus.

Distillerie 1769

Domaine d’affaires : Distillerie

Distillerie Propriétaires : Maureen David et Andrew Mikus

Maureen David et Andrew Mikus Nombre d’employés : 5

5 Nombre de bouteilles de spiritueux produites par année : Environ 100 000 bouteilles