Des retards de livraisons causés par la grève

La grève qui a paralysé les ports de la Colombie-Britannique est terminée depuis jeudi, mais elle a ralenti le transport commercial pendant près de deux semaines. Les retards continueront de se faire sentir pendant encore plusieurs semaines.

L'industrie automobile doit déjà vivre avec des retards de livraison.

Même si elle est terminée, la grève qui a paralysé les ports de la Colombie-Britannique pendant près de deux semaines a des impacts sur l'industrie automobile.

«Le port de Vancouver, c’est l’un des points d’entrée les plus importants pour les véhicules qui proviennent de l’Asie. Ainsi, le premier impact, ça peut être des retards de livraison», a expliqué l’expert automobile de CAA-Québec, Jesse Caron.

Les retards de livraisons pourraient durer des mois.

«Un retard qui était prévu pour deux mois va peut-être devenir un trois mois ou trois mois et demi», a dit le directeur général de Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC, Christian Thibault.

Des retards auxquels commencent à être habitués les concessionnaires et leurs clients, mais qui s'ajoutent à ceux qui mettent déjà beaucoup de pression sur l'industrie.

Des solutions pour diminuer les retards

Toutefois, les manufacturiers ont trouvé des solutions pour amoindrir les impacts. Chevrolet fait accoster les bateaux chargés à l’île de Vancouver et fait le transport jusqu’au port dans de plus petites embarcations qui, elles, sont déchargées pour terminer le transport terrestre des véhicules.

«Les véhicules qui sont destinés à l’Ontario, au Québec et aux Maritimes passent par le port de Richmond en Californie», a indiqué le directeur général de Kia Sherbrooke. L’entreprise tente ainsi de diminuer la charge de voitures arrivant au port de Vancouver.

CAA-Québec espère toutefois que ce ne seront pas les consommateurs qui essuieront la facture de toutes ces modifications.

«Ça leur coûte certainement plus cher de sortir de la routine, du plan de production et de distribution. On souhaite que ce ne soit pas une situation qui va coûter plus cher aux consommateurs », a souligné Jesse Caron.

Même lorsque les impacts de la grève ne se feront plus sentir, CAA-Québec estime qu'un temps d'attente de six à huit semaines pour la livraison d'un véhicule sera la nouvelle norme.