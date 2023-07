Deux civils tués dans une attaque sur le pont de Crimée

Deux civils ont été tués dans l'attaque ayant visé dans la nuit le pont reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée, ont affirmé lundi les autorités russes, qui accusent l'Ukraine et ont ouvert une enquête pour «acte terroriste».

• À lire aussi: Une «bonne réserve» de bombes à sous-munitions à Moscou, selon Poutine

• À lire aussi: La contre-offensive de Kyiv «n'avance pas si vite», admet la présidence ukrainienne

• À lire aussi: L'Ukraine dit avoir progressé de près de 2 km en une semaine vers le sud

«Deux civils, un homme et une femme roulant dans une voiture de tourisme sur le pont, ont été tués», a affirmé dans un communiqué le Comité d'enquête russe, précisant que leur fille avait été blessée.

«L'enquête identifie les membres des services spéciaux et des formations armées ukrainiens impliquées dans l'organisation et l'exécution de ce crime», a ajouté cet organisme chargé des principales affaires criminelles, qui a ouvert une enquête pour «acte terroriste».

Sur la messagerie Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a accusé «le régime de Kyïv» d'avoir perpétré cette attaque.

Sur les circonstances de cette attaque, le Comité antiterroriste russe (NAK) a précisé dans un communiqué qu'elle a eu lieu à 03h05 (00h05 GMT) et a été réalisée par des «drones de surface navals».

Le gouverneur russe de la péninsule annexée de Crimée, Sergueï Aksionov, avait dans un premier temps évoqué sur Telegram une «urgence» ayant nécessité d'interrompre la circulation sur le pont, le ministère russe des Transports précisant de son côté que la chaussée avait été «endommagée».

AFP

Le pont de Crimée, long de 18 kilomètres et inauguré en 2018 après l'annexion de la péninsule par la Russie, consiste en fait en deux ouvrages parallèles, l'un réservé à la circulation routière et l'autre au trafic ferroviaire. Il traverse le détroit de Kertch.

Sur Telegram, la chaîne de télévision publique Crimée-24 a publié une vidéo du pont montrant une portion de sa section routière partiellement effondrée. Le Comité d'enquête a également publié une vidéo, montrant des hommes ramassant des indices sur la chaussée penchant vers la mer.

La section ferroviaire du pont n'a pas été endommagée et la circulation y a repris dans la matinée, ont indiqué les autorités de Crimée. Les services de ferry permettant de traverser ce bras de mer ont également repris, les automobilistes voulant traverser le détroit étant appelés à les emprunter.

Le président du Sénat russe, Sergueï Mironov, a affirmé que Moscou devait en représailles attaquer les infrastructures ukrainiennes et arrêter les négociations sur l'accord céréalier, qui expire ce lundi à minuit (21h00 GMT).

«C'est ce que nous devons faire, et non discuter d'un accord sur les céréales qui aide les dirigeants de Kyïv et leurs maîtres occidentaux à se remplir les poches», a-t-il affirmé.

Destination touristique majeure pour les Russes, la Crimée, qui sert de base arrière à l'armée russe et a subi plusieurs attaques visant des infrastructures militaires, pâtit déjà de l'offensive lancée en Ukraine et a vu nombre de touristes renoncer à s'y rendre cette année.

En octobre 2022, l'explosion d'un camion piégé avait lourdement endommagé le pont et fait trois morts.