Festival Juste pour rire: la drag queen Mado Lamotte invite ses fans à sa pendaison de crémaillère

Mado Lamotte déménage. Et c’est sur le site du festival Juste pour rire que la célèbre drag queen procédera à sa pendaison de crémaillère... trois fois plutôt qu’une.

«Un festival Juste pour rire sans Mado Lamotte, ce n’est pas un vrai festival Juste pour rire!» lance en riant la flamboyante drag queen.

Et elle n’a pas forcément tort; sa présence est graduellement devenue une tradition, Mado Lamotte y chauffant les foules extérieures depuis près d’une décennie. Mais cette fois-ci, ce sera différent; celle qui a piloté des spectacles de variété au cours des dernières années sera bel et bien la star de ces trois spectacles en plein air, présentés gratuitement.

«Les gens disaient souvent qu’il n’y avait pas assez de Mado dans les spectacles de variété; je présentais les artistes, mais j’étais surtout spectatrice. On les a entendus. Et ils vont être gâtés cette année», raconte-t-elle.

Brochette d’invités

C’est donc en déballant son arsenal de talents – chant, danse, comédie, variété, animation et improvisation – que Mado Lamotte entend «gâter» les festivaliers massés auprès de la scène Loto-Québec. Et elle ne sera pas seule: chaque soir, une brochette d’invités différente viendra lui prêter main forte, Guylaine Tremblay, Josée Lavigueur, Sam Cyr, Natalie Choquette et autres Jean-Sébastien Girard étant attendus pour l’une ou l’autre de ces trois représentations.

La prémisse, elle, demeurera la même. La drag queen accueillera ses invités dans sa nouvelle demeure (lire: la scène, décorée tel un appartement criant de kitsch et de clinquant) où ils viendront l’aider à s’installer dans son logis. Numéros de stand-up traditionnels, sketchs et «plein de folies» viendront alors alimenter le programme de la soirée.

«J’ai envie que ce soit convivial; je ne veux pas présenter un invité, demander aux gens de l’applaudir et ensuite recommencer avec le suivant. Je veux que ce soit fluide, que ça s’enchaîne naturellement, comme une vraie histoire», précise la maîtresse de cérémonie.

Costumes et improvisation

Et Mado Lamotte étant le personnage qu’on connaît, elle trouvera bien évidemment des prétextes pour changer de costume au fil de la soirée, en plus d’improviser en taquinant son parterre.

«Je suis tellement contente que le spectacle commence un peu plus tôt que les autres années. À 20h30, le soleil n’est pas encore couché alors je vais pouvoir voir les gens! La bitch en moi risque de sortir à différents moments pour jaser avec eux». avance-t-elle en riant.

«Mais c’est toujours fait avec amour, bien sûr», s’empresse-t-elle d’ajouter sur un ton moqueur.