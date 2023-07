Il faut se méfier des hommes pervers

J’ai amorcé ma première relation de couple à 19 ans. Née dans une famille dysfonctionnelle, dès qu’un prétendant a croisé mon chemin, j’ai sauté dessus. Malheureusement, j’étais tombée sur un homme violent comme mon père. On avait déjà deux garçons quand j’ai pris conscience que leur vie démarrait bien mal.

Je l’ai quitté à 29 ans, et ce fut la galère, car il a fallu que je retourne aux études pour devenir préposée aux bénéficiaires, en même temps que je travaillais comme serveuse pour gagner notre vie à tous les trois.

À 35 ans, j’ai fait la connaissance de mon conjoint actuel qui était de 10 ans mon aîné. Un homme de 45 ans qui ne boit pas et qui est prêt à prendre avec lui une femme avec deux enfants, ce devait être quelqu’un sur qui je pourrais toujours compter.

Il ne discutait jamais pour assumer sa part des dépenses pour les enfants et il se comportait comme un bon père de substitution. Il prétendait adorer la fille rondelette que j’ai toujours été alors qu’il détestait les mannequins décharnés des magazines. Puis après deux ans de cohabitation, il s’est mis à devenir jaloux.

À part pour aller au travail, je ne pouvais plus sortir sans lui. On faisait tout ensemble. Il ne me permettait même pas de visiter seule ma famille ou mes amies. Et d’ailleurs mes amies, il s’est organisé pour les éloigner de moi au point où je ne fréquente plus personne. Il est correct avec les enfants, mais il passe son temps à me dénigrer au point de me faire sentir comme une merde.

Pour ne pas attiser sa jalousie, je m’habille comme une poche et je me déprime moi-même. En parlant du comportement de mon mari avec une compagne de travail l’autre jour, elle m’a dit que je devais certainement être avec un pervers qui va me détruire si je ne sors pas de sa maison au plus vite. Mais rendue à 40 ans avec deux adolescents, je ne suis plus en position de trouver un autre homme. Quoi faire, sinon endurer jusqu’à la majorité de mes garçons ?

Anonyme

Partir de cet enfer alors que vous êtes encore en pleine possession de vos capacités serait l’idéal, alors qu’attendre quelques années pour que vos garçons soient majeurs, ce serait vous mettre à risque de tomber en dépression.

Renseignez-vous sur les maisons d’accueil pour femmes et enfants en détresse dans votre coin. Cela pourrait vous permettre de retomber sur vos pieds avant de vous installer avec eux dans un logement. Profitez du fait que vous êtes encore en forme émotivement pour poser ce geste salvateur pour votre avenir.