La Fondation Trudeau voudrait que le don d’un milliardaire chinois n’ait jamais existé

La Fondation Trudeau s’adresse à la justice pour s’assurer que le controversé don d’un milliardaire chinois soit réputé n’avoir «jamais existé».

Dans une requête adressée à la Cour supérieure la semaine dernière, et dont nous avons obtenue copie, la fondation qui porte le nom du père du premier ministre Justin Trudeau indique qu’elle a un « intérêt réel » à ce qu’il n’y ait « plus aucun doute » concernant le don litigieux de 140 000$ qu’elle a remboursé en avril dernier.

Elle demande donc à la Cour de déclarer que le don de 140 000$, offert en deux versements de 70 000$ en 2016 et 2017, est officiellement « résolu, nul et non avenu et réputé n'avoir jamais existé ». La Fondation Pierre Elliot Trudeau souhaite même pouvoir mettre à jour ses registres en ce sens si elle obtient le feu vert de la justice.

Don controversé

Les dons de deux richissimes hommes d’affaires chinois à l’Université de Montréal et à la Fondation Pierre Elliot Trudeau en 2016 ont fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois.

Ces dons auraient été téléguidés par le gouvernement chinois, selon le Service canadien du renseignement de sécurité, rapportait The Globe and Mail en février.

En avril, la Fondation Trudeau a annoncé qu’elle avait remboursé les deux dons de 70 000$ à la société «L'aigle d'or du millénaire», dirigée par Bin Zhang, un homme d’affaires réputé comme étant proche du gouvernement chinois.

La crise avait entraîné ce printemps la démission de plusieurs administrateurs de la fondation ainsi que de sa présidente-directrice générale.

De son côté, l’Université de Montréal (UdeM) avait reçu 550 000$ sur une somme promise de 800 000$ en 2016. Le 19 avril, l’institution a annoncé qu’elle avait décidé de conserver le don, contrairement à la Fondation Trudeau.

Le mois dernier, nous écrivions dans nos pages que l'UdeM voulait dérouler le tapis rouge aux deux riches hommes d’affaires chinois, car elle espérait d'autres dons à venir, selon des courriels obtenus par une demande d’accès à l’information.