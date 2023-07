L’armée américaine est trop woke pour des républicains

La guerre culturelle qui divise les Américains depuis quelques années nous entraîne régulièrement vers l’absurde.

Un épouvantail qu’on agite partout

Je l’ai mentionné ici à plusieurs reprises, il y a bel et bien une frange d’activistes de gauche qui, enfermée dans une vision doctrinaire, tend à discréditer l’ensemble des progressistes.

Lors des plus récentes élections, bien des politiciens et des politiciennes de droite ont compris qu’en agitant l’épouvantail woke, on pouvait parfois gagner.

On a suffisamment abusé de la formule et on a atteint depuis longtemps le stade de la caricature. C’est ce qui se passe avec le budget de 886 milliards de dollars que les militaires vont devoir attendre encore un peu.

Les républicains les plus extrêmes de la Chambre sont parvenus à s’imposer de manière à éviter, disent-ils, qu’on gaspille l’argent des contribuables pour des «causes wokes» comme l’avortement, les mesures inclusives pour les membres de la communauté LGBTQ ou encore les soins médicaux pour des soldats ou soldates trans.

Je précise au passage que ce budget, le National Defense Authorization Act, est habituellement voté rapidement avec la collaboration des deux grands partis.

Plus cynique encore que de vendre l’image d’une armée woke, le budget voté à la chambre sera bloqué au Sénat et le Speaker McCarthy le savait. C’est une perte de temps et d’argent.

La véritable menace est l’extrême droite

Cette obsession du présumé «wokisme» des dirigeants militaires distrait du véritable problème de l’armée américaine, celui de l’influence grandissante de l’extrême droite.

Bien qu’il soit difficile de fournir un nombre ou un pourcentage précis, ce sont des centaines de membres des forces armées qui sont des sympathisants des suprémacistes blancs ou carrément associés à des organisations comme Proud Boys ou les Oath Keepers.

La principale menace terroriste qui pèse sur les États-Unis est depuis longtemps le terrorisme intérieur. C’est ce que les Américains ont constaté en 1995 lorsque Timothy McVeigh, vétéran décoré, fait exploser une bombe à Oklahoma City.

On a longtemps reproché à l’armée américaine d’être trop conservatrice, de ne pas reconnaître la diversité de la population ou de ne pas protéger avec le même zèle les droits de tous ses membres.

Si le portrait d’ensemble n’est pas parfait, l’armée de 2023 a fait amende honorable. Reconnaître l’égalité ou former à la diversité n’est pas woke, ce n’est que le gros bon sens. S’informer ou s’éduquer sur ces sujets ne fait pas d’un soldat un extrémiste de gauche!

C’est d’ailleurs ce que soulignait le général Mark Milley: «I’ve read Mao Zedong. I’ve read Karl Marx. I’ve read Lenin. That doesn’t make me a communist.». Lire Mao ou Marx ne fait pas de vous un communiste.

L’extrême droite menace et divise en plus de nuire au recrutement des troupes. Elle a montré son visage hideux le 6 janvier 2021 et elle a l’oreille d’un nombre croissant d’élus. Souhaitons que les dirigeants militaires puissent l’éradiquer des troupes.