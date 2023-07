Liam Payne sobre depuis six mois après un séjour en désintoxication

Liam Payne a été diagnostiqué de « quelques problèmes ».

L'ancien membre de One Direction a fait cette révélation alors qu'il évoquait sa santé mentale dans une vidéo sur sa Story Instagram le 13 juillet.

« Je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné qu'on m'avait diagnostiqué quelques maladies, a-t-il commencé. Sans entrer trop dans les détails, mais l'une d'entre elles a pour conséquence que, en gros, il y a beaucoup de choses maniaques dans ma vie, ce que vous avez vu, les gars. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de perdre ma sobriété dans des moments très bas, et c'est un peu ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Je dois isoler les deux choses pour les voir séparément et, comme je sais ce que c'est maintenant, je peux les identifier. »

Le musicien a félicité son groupe de soutien pour s'être occupé de lui et a ajouté : « Je suis sûr qu'ils peuvent voir en moi quand je ne suis pas vraiment là ».

L'interprète de Strip That Down a récemment annoncé qu'il était sobre depuis près de six mois, après avoir passé une centaine de jours dans un centre de désintoxication aux États-Unis. Dans les légendes, Liam Payne a révélé qu'il avait filmé la même vidéo « à différents moments de l'année », mais qu'il avait eu trop peur pour la poster. Cependant, il a décidé de le faire jeudi pour aider les autres qui pourraient également avoir des problèmes de santé mentale.

« Je veux offrir à tous ceux qui luttent le cadeau que j'ai reçu en partageant certaines des choses que j'ai apprises des spécialistes pendant que j'étais absent, a-t-il écrit. La première chose que je faisais tous les jours était de prendre des nouvelles et il est important de ne pas mettre en bouteille ce que l'on ressent. Les sentiments sont l'un des dons les plus extraordinaires que nous ayons et j'ai bloqué les choses pendant si longtemps. »