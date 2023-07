Mystère autour du déplacement de la foreuse à Mont-Tremblant

Plus de 24 h après le drame, la station Mont-Tremblant était incapable de préciser la nature des travaux dans la montagne et d’expliquer la présence d’une foreuse en plein dimanche sous un téléphérique rempli de touristes.

« J’aimerais savoir ce qui est arrivé, le nom de la compagnie qui faisait les travaux, pourquoi il a passé sous des gondoles... bref, faire la lumière sur les événements », réclame la fille de la sexagénaire qui a été éjectée de la télécabine dimanche matin.

Au lendemain de l’accident qui a laissé sa mère dans un état critique, plusieurs questions restent sans réponses. La station Mont-Tremblant n’était pas en mesure hier de dire pourquoi la foreuse se déplaçait dans la montagne.

« On ne sait pas la nature des travaux, les circonstances de l’accident, les conditions. [...] On est très conscient que tout le monde cherche à avoir des réponses sur la situation et c’est ça que l’enquête va nous révéler », a souligné la porte-parole Annique Aird.

La machinerie de chantier était opérée par une entreprise sous-traitante.

Des travaux inexpliqués

Il n’est pas rare que la station profite de la saison estivale pour faire toute sorte de travaux, mais techniquement, ceux-ci sont à l’arrêt les dimanches, a fait savoir Benoît Filion, président du syndicat des travailleurs de la station Mont-Tremblant.

Celui-ci se veut rassurant : les installations du téléphérique ne sont pas en cause dans l’accident et elles demeurent sécuritaires. La CNESST a fermé la télécabine jusqu’à nouvel ordre.

Pour sa part, Félix Ferland, responsable de la santé et sécurité pour la CSN — Construction, se demande ce qu’une machine de forage faisait à se déplacer « en pleine journée lorsque les activités touristiques sont à leur apogée. »

Il se demande si les protocoles ont été suivis, puis si des plans et des couloirs de circulations avaient été pensés en amont des travaux.

« Le mât d’une foreuse, c’est très haut. Normalement, on peut le pencher pour passer sous les fils électriques ou traverser sous des câbles. Lorsqu’on déplace une machine de la sorte, un signaleur à pied doit être présent avec une radio pour diriger [le conducteur] dans sa manœuvre », explique-t-il.

D’autant plus qu’à l’approche des vacances de la construction, il s’agit d’une période particulièrement critique pour les accidents de travail. « Chaque année, il y en a qui augmente la cadence pour respecter les délais. La vigilance est moins là », déplore M. Ferland.