Opération anti-marée noire au Yémen: un navire de l'ONU remplacera un pétrolier délabré

Les Nations unies ont remis lundi un nouveau navire pour le transfert d'une énorme cargaison de pétrole d'un supertanker délabré au large du Yémen, une opération cruciale pour éviter une marée noire en mer Rouge.

La cérémonie a eu lieu à bord du Nautica, rebaptisé Yémen, en présence des autorités Houthies, rebelles qui contrôlent la capitale Sanaa et le port de Hodeida notamment (ouest).

Le pompage vers le Nautica de 1,14 million de barils de brut du SFO Safer, un pétrolier vieux de 47 ans amarré depuis les années 1980 à une cinquantaine de kilomètres du port stratégique de Hodeida et à neuf kilomètres de la côte la plus proche, doit commencer dans les prochains jours.

Le navire de l'ONU est arrivé dimanche dans les eaux du Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, déchiré par un conflit qui oppose depuis plus de huit ans les Houthis soutenus par l'Iran, aux forces pro-gouvernementales, appuyées par l'Arabie saoudite.

L'ONU espérait un évènement discret, le gouvernement internationalement reconnu étant basé dans la ville d'Aden, dans le sud du Yémen.

Mais les Houthis ont invité pour l'occasion des hauts fonctionnaires de divers ministères ainsi que plus de 20 journalistes locaux à monter à bord du nouveau navire.

Décrit comme une «bombe à retardement» par l'ONU, le FSO Safer est la propriété de la compagnie pétrolière nationale du Yémen, la Safer Exploration & Production Operation Company (SEPOC).

Construit en 1976, il sert de terminal flottant de stockage et de déchargement, mais il n'a pas été entretenu depuis 2015 en raison de la guerre.

Sous les yeux de hauts responsables Houthis, le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Yémen, David Gressly, a signé les documents du transfert du Nautica avec Idriss Al-Chami, patron de la SEPOC, nommé par les Houthis.

Il a déclaré que le transfert du navire avait été organisé avec la participation de toutes les parties au conflit et qu'il appartenait désormais au «peuple yéménite».

Cependant, les responsables Houthis ont déclaré qu'il tomberait désormais sous leur contrôle. Le Nautica, acheté par l'ONU en mars, est plus petit que le SFO Safer, avec une coque rouge et bleue propre et sans rouille.

Il devrait maintenant se rendre sur le site du SFO Safer afin que le pompage puisse commencer d'ici la fin de cette semaine.