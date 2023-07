Pierre Poilievre rattrapé par des photos avec des conservateurs sociaux

De récentes photos de Pierre Poilievre et de l’un de ses plus importants députés prises avec des individus aux t-shirts controversés, lors du Stampede de Calgary, ont remis à l’avant-plan le débat entourant les droits LGBTQ et la théorie du genre.

La semaine dernière, un homme a été pris en photo aux côtés du chef conservateur avec un t-shirt arborant la mention «Straight pride», qui peut se traduire par «fierté hétéro». Le bureau de M. Poilievre a fini par émettre une déclaration dans laquelle il dit «ne pas être en accord avec le message» véhiculé.

Photo tirée de Twitter

Puis, dimanche, une photo a circulé de son porte-parole aux Finances, Jasraj Singh Hallan, flanqué de deux hommes avec des t-shirts où l’on peut lire «Leave our kids alone», ou «Laissez nos enfants tranquilles», accompagné d’une image d’une famille protégée d’un arc-en-ciel, symbole LGBTQ, par un parapluie.

Le Parti conservateur a préféré ne pas commenter cette fois.

Conservatisme religieux

«Le grand défi que ça pose [à Poilievre], c'est le fait que ça ramène le parti conservateur vers des questions liées au conservatisme social et religieux», a observé Frédéric Boily, politologue à l’Université de l’Alberta.

Les questions liées à la théorie du genre, au cœur de la «guerre culturelle» tel qu’elle se déploie aujourd’hui en occident, «risquent de faire dévier son message surtout articulé autour de l'économie, du coût de la vie, de l'inflation».

«En même temps il ne peut pas complètement fermer la porte à tout ça justement parce qu’en tant que bon conservateur, il est supposé de dénoncer le wokisme, pour reprendre cette expression», a-t-il ajouté.

Rien là

Un des militants contre l’enseignement pour tous de la théorie du genre et des droits des personnes LGBTQ à l’école, Jeff Park, minimise la portée du slogan.

«Je ne comprends pas ce qu’il y a de controversé avec le slogan “Laissez nos enfants tranquilles”. Ce n’est que de la politique», a dit au téléphone Jeff Park, directeur général de l’Alberta Parents’ Union.

Capture d'écran Facebook Jeff Park

Le père de quatre enfants a fondé l’organisation en mai 2022 avec l’objectif de «faire entendre la voix des parents dans l’éducation de leurs enfants».

«C’est très simple: les parents sont les seuls vrais experts sur leurs propres enfants, et leur voix mérite d’être incluse dans la discussion», a affirmé M. Park, qui réside à Calgary Forest Lawn, circonscription où siège le député Hallan.

M. Park s’insurge que Justin Trudeau ait qualifié d’«extrême droite» une initiative du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui forcerait aux écoles de demander le consentement des parents si leur enfant de moins de 16 ans désire changer son nom ou son identité de genre.

«Dites à Trudeau: les droits des parents ne sont pas d'extrême droite, ce sont des droits de la personne!», peut-on lire sur la page web d’une pétition lancée par son organisation.

«Extrême droite»

Or, le professeur Kristopher Wells, de l’Université MacEwan, en Alberta, juge «complètement irresponsables» les politiciens qui se prennent en photo avec des militants anti-LGBTQ.

Capture d'écran Facebook Kristopher Wells

«Lorsque les hétéros ne pourront pas marcher dans la rue en tenant la main de leur partenaire parce qu'ils craignent d'être attaqués, il sera peut-être utile de célébrer la ‘fierté hétéro’», a-t-il soutenu.

Mais en attendant, selon lui, ses adeptes sont «souvent liés à l'extrême droite» et se plaisent à faire de la communauté LGBTQ un «bouc émissaire».

«Ces groupes partent du principe qu'il n'y a pas d'enfants LGBTQ, mais qu’ils apparaissent comme par magie à l’âge adulte», a indiqué le professeur détenteur de la Chaire de recherche du Canada pour la compréhension publique des jeunes des minorités sexuelles et de genre.

Selon ce dernier, «les enfants s'identifient comme LGBTQ de plus en plus tôt», soit aux alentours de dix ans pour l’orientation sexuelle et de «cinq ou six ans» pour l’«identité de genre».