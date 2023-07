Que faire de son vieil ordinateur encore fonctionnel?

Mise à niveau matérielle, serveur maison ou de jeux, ordi de recettes ou encore pour gérer la sécurité, votre vieil ordi a droit à une seconde vie.

Une mise à niveau matérielle

À l’année où vous avez acquis l’ordinateur, celui-ci était probablement doté d’un disque dur à plateaux et de seulement 4 Go de mémoire vive. La mise à niveau d'un vieil ordinateur demeure un excellent moyen d'en prolonger sa durée de vie. Bien que de nombreuses mises à niveau soient possibles, il est préférable de se concentrer sur la mémoire vive et le stockage qui sont largement responsables de la rapidité des échanges de données entre les composantes.

Vérifiez sur le site du fabricant ou sur les boutiques en ligne de matériel pour trouver le maximum de mémoire vive (en gigaoctets – Go) permis par votre système. Si vous pouvez remplacer les barrettes pour obtenir 8, 10, 12 voire 16 Go, allez-y.

Même constat pour le stockage, un vieux disque dur mécanique nuit grandement aux performances de l'ordinateur; remplacez-le par un stockage SSD à semi-conducteurs qui rendra votre système plus réactif.

Prenez note que tous les ordinateurs ne permettent pas les mises à niveau, alors renseignez-vous avant d'acheter du nouveau matériel.

Comme serveur multimédia

Vos catalogues de photos et vidéos peuvent être gérés par un vieil ordinateur; après tout, le multimédia n’est pas une invention récente.

Vous avez probablement des heures de musique et quantité de photos et de vidéos stockées localement. Et vous aimeriez y accéder sur vos PC, consoles de jeux, tablettes et téléphones partout à la maison. Pour cela, vous avez besoin d'un serveur multimédia.

Avant de vous lancer, pour obtenir les meilleures performances, installez le tout sur votre ancien PC avec un système d'exploitation propre, et consacrez le système à la lecture de contenus multimédias, rien d'autre.

Compatible Windows, macOS et Linux, le logiciel serveur gratuit Kodi est très complet et vous pouvez utiliser l’appli Kodi comme une télécommande sur votre iPhone ou votre Android. Le français peut être ajouté après installation.

Il y a aussi le logiciel Plex qui offre des caractéristiques similaires. Ce logiciel serveur peut être installé sur Windows, macOS, Linux, FreeBSD, et même sur des appareils réseau NAS. Le logiciel de lecture est disponible pour à peu près tous les appareils que vous pouvez imaginer.

Comme système de sécurité par caméra

Vous souhaitez utiliser des caméras de sécurité pour surveiller votre maison en votre absence ? Un vieil ordinateur peut vous aider.

De nombreuses caméras de sécurité peuvent se connecter à un ordinateur de votre réseau local et y enregistrer des vidéos. Recherchez des caméras de sécurité domestique appelées « caméras IP ». Elles se connectent directement à un réseau local ou à l'internet.

Réinstallez le système d'exploitation du vieil ’ordinateur et téléchargez une copie d'Agent DVR sur iSpy. Une fois l'installation terminée, accédez à vos caméras par une interface web dans le navigateur - nul besoin de jouer avec les paramètres du routeur. Cela dit, cette utilisation d'un PC comme caméra n'est pas aussi subtile que l'achat de l'une de nos meilleures caméras de sécurité domestique, mais elle est beaucoup moins coûteuse, puisqu'elle est gratuite pour un usage personnel et local.

Ce logiciel iSpy est gratuit pour un usage local et privé. Vous pouvez ajouter autant de caméras que vous le souhaitez. Par contre, l'accès à distance, les téléchargements infonuagiques (sur le cloud) et les autres services qui utilisent la plateforme en ligne nécessitent un abonnement.

Pour les bidouilleurs : un système Linux Ubuntu

Vous avez entendu parler de Linux et vous aimeriez peut-être l'essayer. Mais l'idée de l’essayer sur votre principal ordinateur vous laisse froid. Désormais, vous pouvez expérimenter à votre guise sur votre vieille boîte, évidemment en français.

Ubuntu demeure la version Linux la plus conviviale que les débutants et les geeks adorent. Ce qu'il y a de bien avec Linux, c'est la prise en charge intégrée du matériel ancien, de sorte que l'installation est généralement facile. De plus, il existe une multitude de logiciels gratuits pour Linux qui ne demandent qu'à être essayés.

Et on trouve en ligne des tutoriels vidéo sur YouTube. Certains sont anglais, mais sous-titrés dans notre langue.

Amusez-vous !