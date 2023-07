Résidence pour personnes autistes: deux employés accusés de voies de fait

Deux employés d’une résidence pour personnes vulnérables sont accusés de s’en être pris physiquement à trois autistes adultes, une situation que déplore la mère d’une des victimes présumées.

«Je me sens un peu responsable, si j’avais été capable de garder mon enfant, ça ne serait pas arrivé. Mais c’est très lourd de s’en occuper», lance Nathalie Bertrand.

Son fils Loïc est un autiste non verbal de 26 ans, qui vit avec une déficience intellectuelle moyenne. «C’est comme un enfant de deux ans dans un corps d’adulte», décrit sa mère.

Photo courtoisie

Équilibre brisé

S’occuper de lui est si compliqué que Mme Bertrand, directrice d'une école, n’a eu d’autres choix que de le placer, «après près de 20 ans de changements de couches, de désorganisations et de montagnes russes». Il habite depuis quelques années dans une maison de répit à assistance continue, la résidence Pacific, à Saint-Hubert.

Malgré la culpabilité, sa mère sentait qu’un équilibre avait été atteint depuis quelque temps, mais cet équilibre s’est brisé l’an dernier: son garçon aurait été victime de voies de faits de la part d’employés de la résidence.

Claude-Marc Bardier et Chantal Giguère ont été formellement accusés au palais de justice de Longueuil. Ils étaient représentés par avocat ce matin.

Trois victimes présumées

Deux autres personnes autistes auraient aussi subi des sévices physiques par ces mêmes employés, entre 2019 et 2022, selon des documents de cour. Seulement six résidents habitent cette maison de répit, a-t-on appris. Bardier, 61 ans, et Giguère, 58 ans, ne travaillent plus pour la résidence Pacific, toujours selon nos informations.

Thierry Laforce / Agence QMI

La mère de Loïc a préféré ne pas détailler les sévices qu’aurait subis son garçon afin de ne pas nuire aux procédures judiciaires. Mais elle tenait à dénoncer publiquement la situation, estimant que les personnes autistes sont mal représentées.

«Si un enseignant avait été accusé de voie de fait sur un enfant neurotypique, ça aurait fait le tour des médias», a-t-elle dit.

Pourtant, selon elle, des personnes dans la même situation que son fils sont des «victimes idéales». «Mon fils ne parle pas, il ne peut pas se défendre», a-t-elle ajouté.

Véritable bataille

Elle livre ainsi une véritable bataille pour que soient installées des caméras de surveillance dans les aires communes des résidences à assistance continue.

«Ça pourrait protéger aussi les employés, parce qu’il y a des jeunes qui sont violents», a-t-elle expliqué.

Après de multiples démarches, Mme Bertrand dit attendre depuis un an un retour du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie, ainsi que du gouvernement. Même si les employés qui prennent soin de son fils sont souvent dévoués, elle estime malgré tout que «le sentiment de sécurité n’est plus là».

«Un jour, je vais mourir. Qui va s’occuper de mon enfant? Il faut que ce soit des gens bien formés», a-t-elle conclu.