«Sorcières»: une courte vidéo pour nous mettre l’eau à la bouche

Les premières images du nouveau drame familial Sorcières, qui remplacera L’Échappée cet automne dans la grille du lundi soir, à TVA, montrent un bébé qui est retrouvé en pleine nuit dans une forêt.

La série annuelle met en vedette les comédiennes Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell, qui campent trois sœurs ne s’étant pas croisées depuis trois décennies. Joe, Beth et Agnès ont été élevées dans une commune fondée par leur paternel dans le village de Sainte-Piété. Elles demeurent marquées par cette expérience.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

«Une découverte stupéfiante dans leur village natal réveille de nombreux secrets et force les trois femmes à se reconnecter à leur nature profonde et à se redécouvrir», ont indiqué la boîte de production Amalga et Québecor Contenu, lundi.

On parle d’une «sombre machination» qui les forcera à creuser pour faire jaillir la vérité et on nous promet une série empreinte de mystères et des enquêtes aux «échos tragiques».

Il s’agit d’une idée originale de Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher, Noémie O’Farrell et Germain Larochelle. Ce dernier signe les textes avec Marie-Josée Ouellet, ainsi qu’en collaboration avec Marie-Chantal Bisson, Marie-Hélène Lapierre et David Leblanc. La réalisation est de Ian Lagarde et de Myriam Verreault.

En plus des trois rôles principaux attribués à Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell, la série s’appuie sur le jeu de Lamia Benhacine, Juliette Côté, Patrick Drolet, Alexa-Jeanne Dubé, Stéphane Gagnon, Rémi Goulet, Marie-Claude Guérin, Jade Hassouné, Guillaume Laurin, Élisabeth Locas, Denis Marchand, Christian Michaud, David Noël, Widemir Normil, Igor Ovadis, Christophe Payeur et Julie Roussel.

Pour l’heure, TVA n’a pas confirmé l’horaire de diffusion de Sorcières, mais c’est un secret de Polichinelle que la fiction s’installera dans la case horaire libérée par L’Échappée, soit le lundi, à 20h. La plupart des grosses productions entreprendront leur saison le 11 septembre prochain.