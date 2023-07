«Sortez-moi d’ici!»: le tournage de la 2e saison vient de s’achever au Panama

Le tournage de la deuxième saison de Sortez-moi d’ici! vient de se terminer dans la jungle du Panama.

La destination, qui était tenue secrète jusqu’ici, a été dévoilée lundi après-midi par Productions Déferlantes, Québecor Contenu et TVA.

Pays d’Amérique latine, le Panama est connu pour son fameux canal long de près de 80 km, qui permet aux navires, grâce à trois écluses, de circuler de l’océan Atlantique jusqu'à l’océan Pacifique.

Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion ont repris du service à l’animation de la populaire téléréalité et on ne connait pas, pour l’heure, l’identité des braves qui ont pris part aux différents défis.

La première saison a été l’émission la plus populaire au petit écran québécois l’hiver dernier avec une moyenne d'écoute de 1,6 million de fidèles. La deuxième mouture sera diffusée chaque dimanche, à TVA, à l’hiver 2024.