Bras de fer entre Meta et Ottawa: 72 entreprises appuient les médias d’ici

En plein bras de fer entre Meta et Ottawa, plus de 72 entreprises, dont de gros joueurs comme Lassonde, Cossette, Desjardins et VIA Rail, ont signé une déclaration lundi pour s’engager publiquement à investir au moins 25% de leurs publicités numériques dans des médias d’ici.

«On voulait le dire haut et fort pour inciter d’autres entreprises à joindre ce mouvement-là», a expliqué en entrevue au Journal Dominique Villeneuve, PDG de l’Association des agences de communication créative (A2C), derrière l’offensive.

«Au niveau canadien, on est à 14%, donc viser le 25%, c’est plus de 10% supplémentaire», a-t-elle détaillé.

La semaine dernière, de grosses pointures comme Québecor et Cogeco ont annoncé qu’elles suspendaient jusqu’à nouvel ordre leurs achats publicitaires sur Facebook en réponse au comportement de la multinationale, qui n’a pas l’intention de respecter la loi C-18.

Ottawa, Québec et de nombreuses villes avaient ensuite emboîté le pas. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) était même allée par la suite jusqu’à appeler au boycottage de la plateforme.

Le Journal rapportait en outre que Metro, qui a Super C, Adonis, Brunet et Jean Coutu, prévoyait réduire ses dépenses sur Facebook.

200 M$ de plus

D’après l’Association des agences de communication créative, si le 25% est atteint, quelque 200 millions de dollars de plus iront dans l’écosystème québécois.

«On espère que ça fasse boule de neige et que ça pousse d’autres annonceurs à s’ajouter à cette liste publique», a affirmé Dominique Villeneuve, PDG de l’A2C.

«Nos PME doivent voir d’autres solutions que Meta et Google. Il y a différentes options qui s’offrent à eux maintenant», a-t-elle conclu.

La liste

Investit déjà plus de 25% de son budget de média numérique dans les médias canadiens

ou

S’engage à évaluer les options pour augmenter ses investissements numériques dans les médias canadiens (locaux et régionaux) avec l’objectif d’atteindre ou de surpasser la cible de 25%

ou

Est une agence qui propose des plans médias responsables ou des initiatives marketing avec l’objectif d’atteindre ou de surpasser la cible de 25% en investissements dans les médias numériques dans les médias canadiens.

1. &CO Collaborateurs Créatifs

2. A.Lassonde

3. Adviso

4. Agence dada

5. Agence de recrutement international Travail Sans Frontières

6. APCHQ – région de Québec

7. Bell Média Québec

8. Cabinet 3 d’intelligence créative

9. Camden Montréal

10. CARTIER

11. Cégep Limoilou

12. Chalifour et Associés inc.

13. Cogeco

14. Consultation d’affaires Marketing Bernard Asselin

15. Cossette Média

16. Côté Média Inc.

17. Desjardins

18. Dialekta

19. D’Orsay Restaurant-Pub

20. Espace M

21. EssenceMediacom

22. Fonds de solidarité FTQ

23. Franchises Tite Frette inc.

24. Glassroom

25. Grenier aux nouvelles

26. GroupM

27. Hamak

28. Hearts & Science Montréal

29. Jungle Média

30. Kwato Stratégies Marketing

31. La Bande

32. La Presse

33. Léger DGTL

34. Les Affaires

35. Les Évadés

36. LG2

37. Libéo

38. Loto-Québec

39. Médialliance

40. mediatonik

41. Metro inc.: Metro, Super C, Première Moisson, Adonis, Brunet et Jean Coutu

42. Michèle Savard Courtier immobilier résidentiel

43. Mindshare

44. Musée de la Gaspésie

45. Narcity Media Inc.

46. NÜ Programmatique inc.

47. OMD Montréal

48. Orangetango

49. PCLM.CA

50. PHD Montréal

51. Pierre Arthur Conseil

52. Pigeon

53. PlanHub.ca

54. Producteurs de pommes du Québec

55. Québecor

56. Rablab

57. Radio-Canada Solutions Média

58. Réseau de cliniques médico-esthétiques Medicart/Epiderma

59. Rethink

60. Rinaldi

61. Rouge marketing

62. sept24

63. Sid Lee Média

64. Spark Foundry

65. Starcom

66. Substance

67. Tam-Tam\TBWA

68. Touché! (Montréal et Toronto)

69. TUX Creative House

70. Upperkut

71. VIA Rail Canada

72. Wavemaker