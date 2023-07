Sur la route des vacances : planifiez vos déplacements et faites escale dans les villages-relais du Québec

Cet été, profitez de vos déplacements sur les routes du Québec pour vous arrêter dans les villages-relais et explorer leurs plus beaux attraits.

Ces municipalités, réparties le long des routes nationales ou touristiques du Québec, représentent des lieux d’arrêt agréables et sécuritaires sur la route des vacances. Répondez ainsi à cette invitation à (re)découvrir les différentes régions du Québec pour prendre une pause dans vos déplacements et vous dégourdir le corps et l’esprit.

Le concept des villages-relais

Comme la fatigue au volant représente l’une des plus importantes causes de mortalité sur les routes, les villages-relais, en collaboration avec leurs commerçants, ont pour mission d’accroître votre sécurité en vous offrant des lieux accessibles, sympathiques et accueillants pour vous arrêter lors de vos longs trajets.

Ce réseau, créé au début des années 2000 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, regroupe plus de 40 municipalités de moins de 10 000 habitants qui offrent plus de 800 services essentiels de qualité et 400 attraits touristiques ou naturels.

Les villages-relais, ce sont… Des services de qualité offerts aux usagers de la route : faites le plein d’essence ou utilisez les bornes de recharge, profitez de cette pause pour faire quelques provisions à l’épicerie et à la pharmacie, ou encore, prenez le temps de manger au restaurant. faites le plein d’essence ou utilisez les bornes de recharge, profitez de cette pause pour faire quelques provisions à l’épicerie et à la pharmacie, ou encore, prenez le temps de manger au restaurant. En savoir plus De belles occasions de découvrir les entreprises et commerces locaux : planifiez une petite tournée des boutiques du village telles que la boulangerie, la fromagerie, la microbrasserie et bien plus encore. planifiez une petite tournée des boutiques du village telles que la boulangerie, la fromagerie, la microbrasserie et bien plus encore. En savoir plus Des attraits touristiques pour profiter pleinement de vos vacances : bonifiez votre itinéraire en y ajoutant la visite de parcs nationaux, de marchés publics et de musées qui se trouvent sur votre route. bonifiez votre itinéraire en y ajoutant la visite de parcs nationaux, de marchés publics et de musées qui se trouvent sur votre route. En savoir plus

Un réseau qui s’étend partout au Québec

Quelle que soit la région que vous prévoyez visiter cet été, vous trouverez des villages-relais prêts à vous accueillir à bras ouverts et ainsi vous permettre de prendre une pause de la route.

Que vous ayez envie de marcher un peu, de casser la croûte dans un cadre chaleureux ou de prendre le temps d’explorer les attraits touristiques de la région, vous trouverez votre compte dans plus de 40 municipalités réparties sur le territoire québécois.

De véritables destinations touristiques

En plus d’être pratiques et de vous offrir des arrêts en toute sécurité, les villages-relais ont tout pour plaire aux voyageurs et aux usagers de la route avec leurs sites sympathiques où pique-niquer, leurs commerces accueillants, leurs installations sanitaires, leurs stations-service et leurs bornes de recharge pour véhicules électriques.

Ils se veulent également une porte d’entrée vers de nombreux attraits touristiques, culturels et naturels, ce qui fera autant le bonheur des familles que des adeptes de plein air et des propriétaires de véhicules récréatifs. Bref, c’est l’occasion idéale de vous dégourdir les jambes, tout en prolongeant le plaisir des vacances!

3 circuits touristiques à ne pas manquer Pour les amants de la nature : il existe une foule d’activités extérieures à pratiquer dans les villages-relais du Québec comme le vélo, la randonnée pédestre, le kayak et l’observation de la faune. il existe une foule d’activités extérieures à pratiquer dans les villages-relais du Québec comme le vélo, la randonnée pédestre, le kayak et l’observation de la faune. En savoir plus Pour les fines bouches : des fermes aux chocolateries, en passant par les boulangeries et les fromageries, les villages-relais vous proposent des découvertes gourmandes qui sauront séduire vos papilles! des fermes aux chocolateries, en passant par les boulangeries et les fromageries, les villages-relais vous proposent des découvertes gourmandes qui sauront séduire vos papilles! En savoir plus Pour les amateurs d’histoire : laissez-vous raconter des pans de l’histoire des régions, admirez leur riche patrimoine architectural et planifiez la visite de musées. laissez-vous raconter des pans de l’histoire des régions, admirez leur riche patrimoine architectural et planifiez la visite de musées. En savoir plus

Pour obtenir plus d’information sur les villages-relais, leurs services et leurs attraits,

consultez le site villages-relais.qc.ca.