«Sympathiques» et «relax»: les membres du groupe Green Day ont savouré un repas dans un restaurant du Vieux-Port

Les membres du groupe Green Day se sont rendus à la Taverne Louise samedi soir pour partager un repas, la veille de leur spectacle très attendu sur les plaines d’Abraham.

Vers 20 h samedi soir, les musiciens du groupe californien Green Day, accompagné d’une dizaine de membres de leur équipe, se sont rendus au restaurant situé dans le Vieux-Port.

La réservation avait d’ailleurs été faite il y a près de deux mois, souligne le copropriétaire de l’établissement, Blaise Fortier, qui avait été tenu de garder le secret.

«Sympathiques», les membres de l’équipe Green Day ont commandé quelques repas végétaliens, des assiettes de poisson et de la macreuse de bœuf, notamment.

«Ils ont vraiment apprécié leur soirée. Ils ont pris le staff dans leurs bras avant de partir», affirme le restaurateur.

Le groupe a aussi pris soin de souligner l’anniversaire d’une membre de l’équipe. «Mon staff a chanté bonne fête dans le restaurant avec Green Day, c’est quand même spécial», affirme M. Fortier.

«On était vraiment honoré de les recevoir. Ce sont des gens qui aiment la bonne bouffe. Ils étaient assez relax et réservés, je pense qu’ils voulaient être en forme pour leur spectacle», ajoute-t-il

Pressentiment

Avant leur repas, une admiratrice de Green Day, qui flânait dans le secteur depuis de longues heures avec le pressentiment que son idole y séjournait, a pu obtenir une photo avec Billie Joe Armstrong.

Liane Fauchon a ainsi aperçu le groupe, qui marchait dans le quartier à une bonne vitesse, peu avant 20h.

Photo fournie par Liane Fauchon

«Ils étaient tous habillés en noir. C’était imposant. Clairement, ils savaient où ils s’en allaient et ne voulaient pas vraiment s’arrêter, ça a attiré mon attention», poursuit celle qui s’est même fait tatouer des paroles de leurs chansons.

«Plus j’approchais, j’ai pu voir un petit blond et je me suis dit, oh mon Dieu, c’est lui [Billie Joe Armstrong]», raconte la jeune femme de 31 ans, qui admet ne pas encore être totalement remise de ses émotions.

Photo fournie par Liane Fauchon

C’est à ce moment qu’elle a interpellé le garde du corps du chanteur, lui demandant une photo, ce qu’il a malheureusement refusé.

Persévérante, l’admiratrice a décidé de patienter, devant le restaurant. Puis, un peu plus de deux heures plus tard, ce dernier en est sorti pour aller lui parler.

Cadeau de mariage

«Je lui ai dit que je me mariais dans deux semaines, que ce serait le plus beau cadeau de mariage que je pourrais avoir», raconte l’admiratrice, qui fera d’ailleurs son entrée sur une chanson du groupe, lors de la célébration prévue dans deux semaines.

Touché, il est ensuite retourné dans le restaurant pour faire la demande au principal intéressé, raconte la jeune femme.

«Quand il est revenu avec Billie Joe, il a dit «stay calm». J’avais les mains dans mon visage et je me disais Oh My God! Est-ce que ça m’arrive pour vrai?» raconte-t-elle, avouant ne pas encore en être revenue. «C’était irréel», ajoute-t-elle.

Même si elle n’a pu lui parler qu’une petite minute, elle affirme que le chanteur de Green Day était d’un calme déroutant. «Il était loin d’avoir l’énergie qu’il avait sur la scène!» lance-t-elle.

Vance Joy aussi

Par ailleurs, le restaurant a aussi reçu la visite du chanteur Vance Joy jeudi soir, avant que son concert ne soit malheureusement annulé en raison de la météo. «C’est un vrai gentleman», souligne M. Fortier.