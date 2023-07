Un chef de police engagé à bâtir des passerelles

Dans un mouvement de pensée novateur, le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, utilise le terme «contaminer» pour illustrer son approche en matière de profilage racial. Ce choix lexical, découvert lors d'un entretien récent avec le journaliste Cyril Ékwala de l'Institut Neoquébec est à souligner.

L'échange, centré sur la refonte des liens entre le SPVM et les diverses communautés montréalaises, a été marqué par une sincérité et une clarté indéniables.

La question épineuse du profilage racial, source de tensions pour divers segments de la population montréalaise, a été mise en lumière par le journaliste.

Une vision novatrice

S'appuyant sur un récent rapport, le journaliste d'origine africaine a confronté le chef de police à la suggestion principale: instaurer un moratoire sur les interpellations policières.

Dagher n'a pas dévié. Il a abordé le sujet avec une franchise exemplaire, affirmant sa volonté de «traiter le mal à la racine en réformant la culture plutôt que la structure».

Dans cette optique, il s'engage à instaurer la confiance avec les Montréalais et à impulser un changement de l'intérieur.

Il entend notamment instaurer divers comités visant à établir des liens avec les communautés locales, pour une participation active à la réflexion sur le travail policier.

Saluons l’approche audacieuse. Elle mérite notre soutien.

Reconnaissant le profilage racial, Dagher a partagé ses expériences personnelles, à la fois en tant que praticien et comme victime de cette pratique discriminatoire.

Son engagement à résoudre le problème en changeant la culture policière atteste de sa détermination à apporter des changements substantiels et durables.

Certes, face aux statistiques alarmantes et aux expériences douloureuses des groupes racisés, l'idée d'un moratoire peut sembler séduisante. Cependant, Dagher offre une autre voie, construite sur la confiance, le dialogue et l'implication des communautés concernées.

Il ne se contente pas de s'attarder sur des chiffres et des politiques. Il cherche à nouer des liens forts entre sa police et la population, à créer une véritable compréhension mutuelle pour prévenir les injustices.

Confiance et respect

L'implantation de comités consultatifs apparaît comme une étape cruciale pour apaiser les tensions. Dagher démontre ainsi sa volonté de prendre en compte les préoccupations de tous.

Ces comités permettront de définir des solutions concertées et adaptées aux réalités locales, renforçant ainsi la confiance et la compréhension mutuelles.

Face à d'importants défis, dont les pressions de la Fraternité des policiers et les attentes du public, Dagher fait preuve d'une volonté indéfectible de promouvoir un changement positif.

S'attaquer à la culture plutôt qu'à la structure peut sembler risqué, mais c'est une chance de changer en profondeur les mentalités et les pratiques.

Cela peut non seulement transformer la police de Montréal, mais aussi les relations entre la police et la communauté.

Dagher ne cherche pas un chèque en blanc, mais la confiance et la patience des Montréalais.

Il s'engage à instaurer un mécanisme de reddition de comptes accompagné d'un calendrier, afin que des progrès tangibles soient réalisés dans un délai raisonnable.

L'élimination du profilage racial: chemin long et complexe... Mais avec un chef de police déterminé à transformer les mentalités et à instaurer un environnement de travail respectueux et inclusif, nous sommes sur la voie du progrès.