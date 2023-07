Vous pouvez tester gratuitement le REM, et voici quand

Le grand public pourra découvrir et tester gratuitement le trajet entre Montréal et Brossard du Réseau express métropolitain (REM), les 29 et 30 juillet, dans le cadre d’une opération «portes ouvertes» avant la mise en service officiellement du REM, prévue le 31 juillet.

Composée de cinq stations, cette première antenne du REM reliera Brossard, L'Île-des-Sœurs et la Gare Centrale. La gratuité des 29 et 30 juillet, entre 9 h et 19 h, «permettra aux usagers d'emprunter le REM et de l'apprivoiser», a indiqué le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

De nombreuses activités seront également proposées au cours de la fin de semaine pour souligner la mise en service de cette première étape du REM.

Deux autres phases de construction sont en cours pour déployer le REM vers Sainte-Anne-de-Bellevue, Deux-Montagnes et l'aéroport Montréal-Trudeau. À terme, le REM reliera les différents pôles stratégiques de la région métropolitaine, soit la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'ouest de Montréal et l'aéroport.

«En offrant l'occasion à chacun de constater les avantages du REM, nous espérons que les usagers voudront l'adopter au quotidien. Cette fin de semaine de gratuité est un gage du soutien de notre gouvernement envers le transport collectif», a déclaré Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, lundi.

Pour Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, l’arrivée du REM «va révolutionner le transport collectif à Montréal».

«Une telle occasion ne s'est pas produite depuis 1967, et il s'agira d'un moment marquant pour la métropole et aussi pour tout le Québec.»