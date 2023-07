L’inspirant parcours d’une maman ukrainienne: 8 histoires et controverses qui ont marqué le tournoi de Wimbledon

LONDRES | Wimbledon. Ce tournoi mythique que tous veulent gagner, car une victoire au All England Club inscrit à jamais leur nom dans la légende. Parce qu’il représente, aussi, « la tradition du tennis », comme le soulignait Leylah Fernandez à juste titre, avant le début de la quinzaine.

Carlos Alcaraz fait désormais partie de cette tradition, au terme d’une finale sublime durant laquelle il aura privé Novak Djokovic d’un huitième titre sur ce gazon qui semblait pourtant être devenu le sien.

Marketa Vondrousova aussi, elle qui a attendu d’être sur la plus grande des scènes pour montrer le meilleur de son tennis, après des années perdues en raison de blessures sérieuses.

Mais la tradition vient aussi avec un refus de rentrer dans la modernité, ce qui a joué des tours au plus prestigieux des tournois majeurs dans les deux dernières semaines. Ces matchs repoussés par la pluie, la noirceur ou le couvre-feu, l’œil humain qui change la destinée des matchs : Wimbledon n’est pas exempt de ses controverses.

Sauf qu’il en faudra plus pour tarir l’envie des joueurs de briller sur son gazon.

L’inspirant parcours d’une maman ukrainienne...

Photo AFP

Elina Svitolina n’est pas une nouvelle venue sur le circuit, elle qui a été membre du top 3 et qui avait déjà atteint deux demi-finales en Grand Chelem. Mais depuis février 2022, l’Ukrainienne de 28 ans n’est plus la même. D’abord, son pays est en guerre, puis elle est devenue maman, il y a neuf mois. Ce carré d’as à Wimbledon, où elle aura été défaite par la Tchèque Marketa Vondrousova, n’aura donc jamais la même symbolique pour elle ni pour les amateurs qui auront assisté à son inspirante épopée.

... et de celui qui avait cessé de croire en son potentiel

Photo AFP

Il y a deux ans, Christopher Eubanks songeait à son après-carrière. L’Américain de 25 ans stagnait alors en dehors du top 200. Mais depuis le début de la saison, le sympathique verbomoteur connaît une irrésistible ascension au classement, qui s’est accélérée dans le dernier mois, avec un premier titre ATP, à Majorque, puis un premier quart de finale en Grand Chelem qui le mèneront aux environs de la 30e place mondiale lundi. Sur gazon, en plus, une surface qu’il n’aimait pas avant d’y connaître les meilleurs moments de sa carrière. « Les rêves peuvent devenir réalité », a-t-il concédé avant sa défaite aux mains de Daniil Medvedev. À le voir aller, on y croit aussi.

Des huées de la foule la plus courtoise

Photo AFP

Les Britanniques ont perdu de leur légendaire flegme quand ils ont hué Victoria Azarenka à sa sortie du court 1, dimanche dernier. À l’origine du litige : l’absence de poignée de main entre la Biélorussienne et son adversaire, l’Ukrainienne Elina Svitolina, qui a depuis un moment statué qu’elle ne féliciterait pas au filet ses adversaires de la Russie ou du Bélarus tant que son pays serait en guerre. Ces mêmes sifflets avaient été entendus à Roland-Garros, le mois passé, dans des situations semblables, mais, au All England Club, chez les spectateurs réputés pour leur classe, cela avait de quoi surprendre. Azarenka s’est demandé si la foule avait bu trop de Pimm’s – un cocktail prisé à Wimbledon – et Svitolina, elle, s’est demandé si les amateurs étaient vraiment conscients de ce qui se passait sur le terrain.

L’élève a surpassé le maître

Photo AFP

Impossible, maintenant, de douter de l’immensité de son talent. Carlos Alcaraz avait peu joué sur l’herbe avant de remporter le tournoi du Queen’s, en juin. Deux semaines plus tard, voilà le prodige de 20 ans champion à Londres, ce qui confirme du même coup son premier rang mondial. Une victoire qu’il a acquise en frustrant Novak Djokovic, littéralement, en faisant ressortir chez lui ce côté plus sombre qu’on lui connaît de moins en moins, tant il semble souvent facile pour le Serbe de cumuler les grands titres. Pendant que « Djoko » quittait le central comme une bête blessée, hier, privé de ce 24e trophée majeur qui aurait gravé un peu plus profondément son nom dans l’histoire, « Carlitos » démontrait que si la nouvelle génération peine à s’imposer devant la légende, il est quant à lui dans une classe à part.

La joie de la victoire, l’agonie de la défaite

Photo AFP

D’un côté, une championne inattendue, de l’autre, une finaliste en larmes. La Tchèque Marketa Vondrousova, 42e mondiale, est devenue samedi la joueuse la moins bien classée de l’histoire à remporter le titre au All England Club. À 24 ans, la gauchère a cru que ce premier grand sacre n’arriverait jamais, elle qui a dû soigner plusieurs sérieuses blessures depuis le début de sa carrière. Son triomphe de 6-4 et 6-4 aux dépens d’Ons Jabeur a privé la Tunisienne d’une autre chance de remporter son premier titre majeur, à sa troisième occasion. Dans un moment chargé d’émotion, la sixième favorite n’a pu retenir ses sanglots quand elle s’est vu remettre le trophée de la finaliste par la princesse de Galles, Kate Middleton.

Oui, il pleut toujours à Londres...

Photo AFP

C’est connu depuis toujours : à Londres, il pleut. Beaucoup et souvent. Le All England Club a d’ailleurs doté son central d’un toit il y a 15 ans. Mais cela n’empêche pas le plus légendaire des tournois majeurs de connaître des ratés. Le tournoi a été chamboulé par la pluie dès sa première journée et les grandes têtes de série, privilégiées de pouvoir jouer sous un stade couvert, ont eu beaucoup plus de facilité à avancer dans leur tableau que les autres joueurs. Par exemple, la Canadienne Bianca Andreescu n’a pu faire son entrée en scène que jeudi, alors que Djokovic, lui, était déjà rendu au troisième tour. Qui plus est, Wimbledon est tenu de cesser ses matchs sur les courts couverts à 23 h, mais s’entête à commencer sa session sur le central à 13 h 30 (pour ne pas endommager davantage le gazon). Il faudra peut-être songer à une solution, pour le bien des fans, mais aussi des athlètes...

Et si Bianca Andreescu avait levé le doigt ?

Photo AFP

Parlant d’Andreescu, aurait-elle connu une destinée différente si elle avait levé le doigt pour contester l’une des décisions de l’arbitre en deuxième manche de son match de troisième tour, face à Jabeur ? Andy Murray aurait-il battu Stefanos Tsitsipas en deuxième ronde si un ordinateur, et non un humain, avait appelé les balles frappées à l’extérieur des lignes ? Le New York Times s’est interrogé sur la question durant le tournoi, rappelant que Wimbledon, considéré comme LE tournoi par excellence, était désormais l’un des rares à faire appel à des juges de ligne et non à une reprise vidéo automatisée. Ce qui laisse la destinée des joueurs entre les mains d’êtres humains (les arbitres et... eux-mêmes), alors que les services atteignent parfois les 250 km/h chez les hommes. Est-il temps de tourner la page ? « Dur à dire, a dit Murray, parce que je préfère voir les juges de ligne sur le terrain. Je pense que la foule aime les contestations. [...] Mais comme joueur, tu ne veux pas qu’une erreur survienne dans les moments importants. »

De l’espoir et des genoux meurtris

Parlant d’Andreescu (encore) : la Canadienne a donné des émotions fortes à ses fans en échappant la deuxième manche dans chacun de ses matchs, ce qui allait plus tard lui coûter la victoire contre Jabeur. Mais elle a également, selon ses propres dires, joué durant cette quinzaine son meilleur tennis depuis longtemps. Très encourageant... si cela tient cette fois, bien sûr. La plus belle performance unifoliée revient toutefois à Denis Shapovalov qui a atteint sur un seul genou la ronde des 16, avant d’être abandonné par ce dernier. Comme pour Félix Auger-Aliassime, il faudra espérer que cette pause de trois semaines jusqu’au tournoi de Washington aidera à panser leurs blessures alors que s’en vient rapidement la saison sur le dur.