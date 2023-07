5 M$ pour contrer le déclin de la relève agricole

Québec annonce l’octroi d’une enveloppe budgétaire de 5 millions $ pour venir en aide aux jeunes agriculteurs, qui se font de moins en moins nombreux pour prendre la relève de fermes familiales.

En seulement cinq ans, la proportion d’agriculteurs âgés de moins de 40 ans et passée de 18 à 16 %, alors que la moyenne d’âge de l’ensemble des exploitants agricoles est passée de 52,9 ans en 2016 à 54 ans en 2021, s’est inquiété le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, en marge d’une tournée d’entreprises agricoles à l’île d’Orléans.

Pour contrer ce phénomène, plus de 250 projets et de relève et d’entrepreneuriat agricole pourront bénéficier d’une aide pouvant atteindre jusqu’à 25 000 $, dans le cadre de l’initiative ministérielle «relève agricole et entrepreneuriat», a annoncé le ministre Lamontagne.

Les entreprises agricoles certifiées ou précertifiées biologiques auront droit à une bonification de 10 % du taux d’aide financière, idem pour les entreprises des Îles-de-la-Madeleine.

Les agriculteurs âgés de moins de 45 ans qui détiennent une formation reconnue et un minimum de 20 % des parts de leur entreprise depuis moins de cinq ans pourront soumettre leurs projets du 13 septembre 2023 au 31 janvier 2024, ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire, qui totalise 5 millions $.

Le ministre de l’Agriculture en a également profité pour confirmer l’octroi d’un financement de 1,4 million $ avec le renouvellement de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis 2023-2025.

Cette entente permettra globalement d’injecter 2,5 millions $ sur trois ans dans l’économie de la Capitale-Nationale et de Lévis, grâce aux contributions de différents partenaires, comme les villes de Québec et de Lévis, les six MRC de la région et l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord.