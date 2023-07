Après New York, Chicago serait aussi à risque de s’enliser

Après New York, Chicago serait à risque de s’enliser en raison des impacts de la chaleur sous-terraine sur le sous-sol.

• À lire aussi: La ville de New York s'enlise peu à peu dans l'eau et les géologues sonnent l'alarme

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique «Communications Engineering», le sol de la ville de 2,7 millions d’habitants se déformerait en raison de la chaleur produite par les structures souterraines.

Ce phénomène est considéré comme un «risque silencieux» et concerne également les cités partout sur la planète.

Si en mai les scientifiques avertissaient que New York pouvait couler sous le poids de ses propres bâtiments, qui fait 1,68 milliard de livres, le problème de Chicago est bien différent.

Les résultats de l’étude montre que «le sol se déforme en raison des variations de température, et aucune structure ou infrastructure civile existante n'est conçue pour résister à ces variations», a expliqué l'auteur principal de l’étude Alessandro Rotta Loira, professeur adjoint à la McCormick School of Engineering de Northwestern, rapporte Live Science.

AFP

Les bâtiments de Chicago ne sont pas sur le point de s’effondrer, mais les résultats de l’étude montrent les défis auxquelles elle sera confrontée au cours des prochaines années si rien n’est fait.

Le sol glaiseux de Chicago peut se contracter lorsqu'il est chauffé. En raison de l'augmentation de la température sous terre, de nombreuses fondations du centre-ville subissent une sorte de tassement indésirable, qui se fait lentement, mais continuellement.

Les chercheurs ont découvert que les températures souterraines sous le centre-ville de Chicago sont souvent de 10 degrés Celsius plus chauds que les températures sous Grant Park, situé à 80 km de la ville. À certains endroits, le sol est plus chaud de 25 degrés Celsius.

AFP

L’auteur de l’étude a révélé que des températures plus chaudes peuvent faire gonfler et étendre le sol jusqu'à 0,5 pouce (12 millimètres). Le poids d'un bâtiment peut également provoquer une contraction et un affaissement du sol jusqu'à 0,3 pouce (8 mm).

«Il est très probable que le changement climatique souterrain ait provoqué des fissures et des tassements excessifs des fondations que nous n'avons pas associés à ce phénomène parce que nous n'en étions pas conscients», explique l’auteur de l’étude.

Plusieurs solutions peuvent être mises en place : isoler les structures sous-terraines, et utiliser les technologies géothermiques.